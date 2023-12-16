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    • Ребров: «Я нашел ответ, почему у Эмери не сложилось в «Спартаке»

    Ребров: «Я нашел ответ, почему у Эмери не сложилось в «Спартаке»

    Технический координатор «Спартака» Артем Ребров порассуждал о причинах провала Унаи Эмери в московском клубе.

    «Я много думал, почему у Эмери не сложилось. Неудачи в «ПСЖ» и «Арсенале» помогли найти ответ. Да, «Спартак» – не европейский топ, но для России это важнейшее явление. И нужно уметь работать в условиях давления.

    Мне кажется, Эмери проще со средней командой. Игроки, которые не привыкли к большим задачам и которые вдруг побеждают, заглядывают тренеру в рот и чуть ли не молятся на него.

    И Эмери как раз умеет сделать так, чтобы средние футболисты из средней команды в своей лиге почувствовали себя чем-то большим. И идет с ними, зная, что они за него горой и что верят только в него.

    Но когда первое или просто высокое место – постоянная цель, а не мечта, вести за собой сложнее. Наверное, нужна другая харизма, другие методы, другое все.

    И поэтому совершенно не удивлен, что у Эмери в очередной раз получается в команде вроде «Астон Виллы». Это его стихия, в которой ему хорошо и комфортно.

    Очень рад за Унаи», – написал Ребров в блоге на Sports.ru.

    • Испанец работал в «Спартаке» в 2012 году.
    • Он тренировал команду всего 5 месяцев.

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    Источник: Sports.ru

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