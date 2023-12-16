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  • Ребров: «Я нашел ответ, почему у Эмери не сложилось в «Спартаке»

Ребров: «Я нашел ответ, почему у Эмери не сложилось в «Спартаке»

16 декабря 2023, 12:56
9

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров порассуждал о причинах провала Унаи Эмери в московском клубе.

«Я много думал, почему у Эмери не сложилось. Неудачи в «ПСЖ» и «Арсенале» помогли найти ответ. Да, «Спартак» – не европейский топ, но для России это важнейшее явление. И нужно уметь работать в условиях давления.

Мне кажется, Эмери проще со средней командой. Игроки, которые не привыкли к большим задачам и которые вдруг побеждают, заглядывают тренеру в рот и чуть ли не молятся на него.

И Эмери как раз умеет сделать так, чтобы средние футболисты из средней команды в своей лиге почувствовали себя чем-то большим. И идет с ними, зная, что они за него горой и что верят только в него.

Но когда первое или просто высокое место – постоянная цель, а не мечта, вести за собой сложнее. Наверное, нужна другая харизма, другие методы, другое все.

И поэтому совершенно не удивлен, что у Эмери в очередной раз получается в команде вроде «Астон Виллы». Это его стихия, в которой ему хорошо и комфортно.

Очень рад за Унаи», – написал Ребров в блоге на Sports.ru.

  • Испанец работал в «Спартаке» в 2012 году.
  • Он тренировал команду всего 5 месяцев.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Эмери Унаи
Комментарии (9)
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lek!
1702722241
Спартаку ни кто не поможет , пока они считают себя топовой командой Европы. Нужно начинать с нуля и доказывать это . У всех бывают взлеты и падения , хотелось бы увидеть времена когда 6 команд будет бороться за первое место , сейчас это только Зенит .
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Strig
1702722725
сколько людей столько и суждений... а чё вспомнили?
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Эмом
1702722906
Арсенал когда побеждал то, чтобы называется топ командой? Когда Эмери принял Арсенал то это была средняя команда в ЛЧ не попадали.
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ilichkadr
1702723983
У Эмери не сложилось не со Спартаком, а с его руководством. Ошибка Унаи была в том, что он использовал только метод пряника, а хряков надо бы почаще кнутом. Все бывшие игроки КБ отзываются о нём только положительно.
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Цугундeр
1702724384
Отбросив истеричность ,координатор "выдал на гора " изрядное (хотя и тугое) философское исследование.Неожиданное "браво".
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Alejandrrro
1702724640
Иными словами - высокомерные игроки не стали проявлять уважение к тренеру
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Вомбат
1702726222
Натянул Ребров сову на глобус. Всем интересуюзим известно, что у тренеришки в ПСЖ не получилось потому что не поладил с шейхами, а в Спартаке не поладил с Дзюбой и Карпиным, который заключил тактический (но оттого не менее подлый союз с Д.), чтобы выжить из Спартака столь яркого соперника.
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portero
1702728652
Никогда не бывает одной причины, здесь комплекс причин, говнистость игроков и выпендроны руководства не для Эмери.....
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