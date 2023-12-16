Ребров рассказал, из-за чего поругались Дзюба и Эмери

Артем Ребров раскрыл подробности конфликта между Унаи Эмери и Артемом Дзюбой.

Испанец работал в «Спартаке» в 2012 году.

Он тренировал команду всего 5 мпесяцев.

«Отношения Эмери с Дзюбой были реально непростые. У Артема тогда был десятый номер, а Унаи часто отмечал, что это многое значит. Говорил, какие важные люди в «Спартаке» носили 10-й номер, что надо соответствовать. Мне кажется, такие штуки Дзюбу задевали.

Не могу сказать, что у них был открытый конфликт, но маленькие недопонимания точно присутствовали. Надо было сесть и проговорить претензии друг к другу, но они этого не сделали. В итоге все закончилось тренеришкой.

Я был рядом, когда Дзюба сказал про тренеришку. Не думаю, что в этом таился какой-то коварный план, не думаю, что Артем хотел резонанса и специально гасил тренера. Просто поражение чувствительное, он эмоциональный, шел и ляпнул. В итоге фраза привела к такому скандалу.

Кстати, с Дзюбой у меня нормальные отношения, мы никогда не ругались. Наверное, потому что друг другу всегда высказывали все в лицо. Для него важно, когда говорят прямо и начистоту и ничего не утаивают. В этом случае никаких проблем с ним не будет.

Он мог надо мной шутить про игру ногами, но не более. Гораздо жестче прикалывался Макеев. Например, я поцелую штангу, а он следом подходит и со всей силы лупит по ней, чтобы я видел», – написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.