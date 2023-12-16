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Ребров рассказал, из-за чего поругались Дзюба и Эмери

16 декабря 2023, 10:40
4

Артем Ребров раскрыл подробности конфликта между Унаи Эмери и Артемом Дзюбой.

  • Испанец работал в «Спартаке» в 2012 году.
  • Он тренировал команду всего 5 мпесяцев.

«Отношения Эмери с Дзюбой были реально непростые. У Артема тогда был десятый номер, а Унаи часто отмечал, что это многое значит. Говорил, какие важные люди в «Спартаке» носили 10-й номер, что надо соответствовать. Мне кажется, такие штуки Дзюбу задевали.

Не могу сказать, что у них был открытый конфликт, но маленькие недопонимания точно присутствовали. Надо было сесть и проговорить претензии друг к другу, но они этого не сделали. В итоге все закончилось тренеришкой.

Я был рядом, когда Дзюба сказал про тренеришку. Не думаю, что в этом таился какой-то коварный план, не думаю, что Артем хотел резонанса и специально гасил тренера. Просто поражение чувствительное, он эмоциональный, шел и ляпнул. В итоге фраза привела к такому скандалу.

Кстати, с Дзюбой у меня нормальные отношения, мы никогда не ругались. Наверное, потому что друг другу всегда высказывали все в лицо. Для него важно, когда говорят прямо и начистоту и ничего не утаивают. В этом случае никаких проблем с ним не будет.

Он мог надо мной шутить про игру ногами, но не более. Гораздо жестче прикалывался Макеев. Например, я поцелую штангу, а он следом подходит и со всей силы лупит по ней, чтобы я видел», – написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем Ребров Артем Эмери Унаи
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1702714332
Кто-нибудь знает в каком клубе Дзюба пребывал без конфликтов?..
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Исмо
1702721703
Отовсюду со скандалом уходил))
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Виторио
1702734323
Интересно будет, когда Астон Вилла и Локомотив встретятся в еврокубках...
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alefreddy
1702756274
Тренеришка великий а игрочишка таки остался игрочишкой
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