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    Ребров рассказал, из-за чего поругались Дзюба и Эмери

    Артем Ребров раскрыл подробности конфликта между Унаи Эмери и Артемом Дзюбой.

    • Испанец работал в «Спартаке» в 2012 году.
    • Он тренировал команду всего 5 мпесяцев.

    «Отношения Эмери с Дзюбой были реально непростые. У Артема тогда был десятый номер, а Унаи часто отмечал, что это многое значит. Говорил, какие важные люди в «Спартаке» носили 10-й номер, что надо соответствовать. Мне кажется, такие штуки Дзюбу задевали.

    Не могу сказать, что у них был открытый конфликт, но маленькие недопонимания точно присутствовали. Надо было сесть и проговорить претензии друг к другу, но они этого не сделали. В итоге все закончилось тренеришкой.

    Я был рядом, когда Дзюба сказал про тренеришку. Не думаю, что в этом таился какой-то коварный план, не думаю, что Артем хотел резонанса и специально гасил тренера. Просто поражение чувствительное, он эмоциональный, шел и ляпнул. В итоге фраза привела к такому скандалу.

    Кстати, с Дзюбой у меня нормальные отношения, мы никогда не ругались. Наверное, потому что друг другу всегда высказывали все в лицо. Для него важно, когда говорят прямо и начистоту и ничего не утаивают. В этом случае никаких проблем с ним не будет.

    Он мог надо мной шутить про игру ногами, но не более. Гораздо жестче прикалывался Макеев. Например, я поцелую штангу, а он следом подходит и со всей силы лупит по ней, чтобы я видел», – написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      [email protected] 50 минут назад

      Мужики, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сервис по фразе: «СЕРЕБРЯНЫЙ ПРОГНОЗ». 10 лет ему. На первом месте выходит.

      0
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      Рейтинг: +25461

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Кто-нибудь знает в каком клубе Дзюба пребывал без конфликтов?..

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