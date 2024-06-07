Ещенко: «Ребров облизывал штанги, крестил ворота, а по девяткам раскладывал иконки»

Экс-спартаковец Андрей Ещенко рассказал о суевериях бывшего одноклубника Артема Реброва.
– Артем Ребров любит рассказать байки про вас. Давайте и вы про него.
– Все знают, как Ребров облизывал штанги – так, что у штанг герпес проходил! Еще Артем крестил ворота, а по девяткам раскладывал иконки.
Игра Реброва ногами – отдельная история. Отдашь ему назад – все, смело беги в оборону: точно вынесет куда-нибудь в аут!
Когда Максименко выбивал за боковую, я всегда подкалывал: «Не пойму, тебя Ребров укусил?»
- Ещенко и Ребров вместе выступали за «Спартак» с 2016 по 2021 год.
- Они выигрывали РПЛ в сезоне-2016/17.