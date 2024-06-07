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    • Ещенко: «Ребров облизывал штанги, крестил ворота, а по девяткам раскладывал иконки»

    Ещенко: «Ребров облизывал штанги, крестил ворота, а по девяткам раскладывал иконки»

    Экс-спартаковец Андрей Ещенко рассказал о суевериях бывшего одноклубника Артема Реброва.

    Артем Ребров любит рассказать байки про вас. Давайте и вы про него.

    – Все знают, как Ребров облизывал штанги – так, что у штанг герпес проходил! Еще Артем крестил ворота, а по девяткам раскладывал иконки.

    Игра Реброва ногами – отдельная история. Отдашь ему назад – все, смело беги в оборону: точно вынесет куда-нибудь в аут!

    Когда Максименко выбивал за боковую, я всегда подкалывал: «Не пойму, тебя Ребров укусил?»

    • Ещенко и Ребров вместе выступали за «Спартак» с 2016 по 2021 год.
    • Они выигрывали РПЛ в сезоне-2016/17.

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    Источник: Sport24

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    07.06.2024 13:58
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Cleaner
    1717760301
    А потом спартачи удивляются, что над их клубом все РЖУТ!!!...)))
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    BAIv
    1717764077
    Стукач всех закладывает, болтун находка для журналистов.
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    Бригадный
    1717766310
    Да, ты дебил, паря! то в стрингах рассекает, то чушь по заказу борет (или порет?).
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    DVOK68
    1717768990
    Дасаев клал Коран за линию ворот,и что далее?У всех игроков есть свои "фенечки",это не хорошо и это не плохо,это НОРМАЛЬНО.Другой вопрос, когда на люди это выносит другой человек,про себя расскажи,а Ребров решит сам кому и когда личное обнародовать.
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    VPERDIV SPARTAK
    1717770037
    Все такие вью от бывших спартачей) ждём от Ещенко про допинг в Спартаке,расскажи
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    rammax fcsm
    1717806808
    Если это реально интервью Ещенко, и он действительно это говорил, то он - тупое картаво-шепелявое ****** с ублюдскими усишками и мерзотной бородишкой...
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