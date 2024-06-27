Ребров рассказал, что ему не понравилось на Евро-2024

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров поделился впечатлениями от чемпионата Европы.

«Групповой этап чемпионата Европы остался позади. Лично мне совсем не нравится эта история с выходом из группы трех, а не двух команд.

Раньше было все четко и понятно: 2 сборные попадают в плей-офф, 1/4, 1/2 и финал. А сейчас считаем карточки, полученные не футболистами, которые решают судьбу выхода из группы.

Понимаю: чем больше игр, тем больше просмотров. Но, думаю, все видели, что в третьем туре выдалось много скучных матчей. Команды устраивал ничейный результат, зрелищность прилично падала. Опять же, так виделось мне.

Впереди нас ждут игры на вылет, теперь точно не будет перекатывания мяча. Только победа или домой!» – написал Ребров в своем телеграм-канале.