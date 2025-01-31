Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, кто в «Спартаке» инициировал трансфер Помазуна

Стало известно, кто в «Спартаке» инициировал трансфер Помазуна

Вратарь ЦСКА Илья Помазун близок к трансферу в «Спартак».

Приход голкипера инициировал технический координатор «Спартака» Артем Ребров, сообщил в телеграм-канале писатель и болельщик клуба Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид.

  • 28-летний Помазун не играл в этом сезоне и отсутствует на сборах ЦСКА.
  • В сентябре прошлого года футболиста отстраняли от тренировок с командой после интервью, в котором голкипер допустил свой переход в «Спартак».
  • Transfermarkt оценивает стоимость Помазуна в 1,2 миллиона евро.

Новости по теме
Вратарь ЦСКА прошел медосмотр для «Спартака» 10
«Спартак» готов отдать ЦСКА своего игрока в обмен на Помазуна 4
Вратарь ЦСКА перейдет в «Спартак» 9
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:56
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Александр-Каратеев-yandex
1738328947
Посмотрим, трансфер Свинова тоже был инициировать Ребровым- не прижился.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 