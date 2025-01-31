Стало известно, кто в «Спартаке» инициировал трансфер Помазуна

Вратарь ЦСКА Илья Помазун близок к трансферу в «Спартак».

Приход голкипера инициировал технический координатор «Спартака» Артем Ребров, сообщил в телеграм-канале писатель и болельщик клуба Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид.