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  • Ребров вспомнил о страшной травме Селихова: «Полнейший шок!»

Ребров вспомнил о страшной травме Селихова: «Полнейший шок!»

Экс-вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о проблемах со здоровьем у бывшего одноклубника Александра Селихова.

С 30-летний голкипером расторгли контракт на прошлой неделе. Он действовал до июня.

«Я уже как-то рассказывал, как Селя первый раз порвал ахилл в 2018-м, но давайте напомню. Это произошло прямо на моих глазах. По-моему, был четверг, по плану недельного цикла работали над выходами.

Обычная подача, Селя идет на выход. Все буднично – ну, сыграл на тренировке на выходе и сыграл, десятки раз такое за тренировку происходит.

Единственное, я услышал какой-то звук, будто камнем в стенку бросили. Смотрю по сторонам и не понимаю, что это. А Селя вдруг ложится и не встает.

Подбегает физиотерапевт, несколько секунд оценивает и говорит тренеру вратарей: «Он порвал ахилл».

Причем Селя не кричал, ничего такого, просто прилег на газон и сказал что-то в духе: «Ой, ***». Встать не может – голеностоп висит. Полнейший шок!

К сожалению, восстановление прошло не так, как должно. Мне кажется, Селя не понял всей серьезности, хотя травма тяжелейшая, похлеще крестов.

У меня есть объяснение. Вы же знаете шутку, что тренируется тот, кто не умеет играть? Вот это про Селихова.

Он невероятно одарен, у человека предназначение играть в воротах. Бывает, футболист придет после травмы или отпуска – и ему три недели надо, чтобы в себя прийти.

Селе это не нужно. Он всегда в порядке, если здоров. Может месяц пропустить, но вернется и отыграет на своем высоком уровне.

А после ахилла он не оценил, что просто так не проскочить. И надо много-много пахать, чтобы восстановиться.

В итоге случился рецидив, который уже изменил его настрой. Дальше пахал как надо. Даже не просто пахал, а по-настоящему фигачил.

Поэтому и вернулся – сразу провел классную осень-2021, когда взял пенальти от «Легии», – написал Ребров в колонке для Спортса.

  • В 2017 году Селихов становился чемпионом в составе «Спартака».
  • В этом сезоне голкипер пропустил 7 голов в 8 матчах.
  • Ему выплатили компенсацию в размере 700 тысяч евро.
  • Сообщалось об интересе к Селихову со стороны «Ростова» и «Химок».

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Источник: Спортс’’

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01.02.2025 09:27
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Комментарии (1)
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alefreddy
1738402456
поэтому и избавились может рецидив повториться
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