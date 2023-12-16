Ребров рассказал, за что обиделся на Эмери

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал, что был обижен на экс-тренера команды Унаи Эмери.

«Унаи вызвал после сборов: «Слушай, у меня был выбор между тобой и Андреем Диканем, выбрал Диканя. Если что, ты второй». Я ответил, что никаких вопросов, спасибо за честный разговор, ценю, буду работать.

Андрюха Дикань начал, а дальше в кубковом матче выходит Серега Песьяков. Получилось, я очень зауважал Эмери за честный разговор перед сезоном, но в итоге вышло некрасиво. Он обещал, что буду вторым, а вторым я не был. Как понимаю, из-за того, что Пес лучше играет ногами. Я вообще не спорю, все так и есть, мало кто сравнится в России с Серегой по этому аспекту. Но скажи честно: Дикань первый, Песьяков из-за лучшей игры ногами второй, а ты – третий.

Я тогда прямо обиделся на Эмери, но не показывал никак, только с отцом и немного с женой обсуждал. В итоге меня за терпение вознаградили – поставили на «Бенфику» в Лиге чемпионов», – поделился Ребров.