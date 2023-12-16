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    Ребров рассказал, за что обиделся на Эмери

    Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал, что был обижен на экс-тренера команды Унаи Эмери.

    «Унаи вызвал после сборов: «Слушай, у меня был выбор между тобой и Андреем Диканем, выбрал Диканя. Если что, ты второй». Я ответил, что никаких вопросов, спасибо за честный разговор, ценю, буду работать.

    Андрюха Дикань начал, а дальше в кубковом матче выходит Серега Песьяков. Получилось, я очень зауважал Эмери за честный разговор перед сезоном, но в итоге вышло некрасиво. Он обещал, что буду вторым, а вторым я не был. Как понимаю, из-за того, что Пес лучше играет ногами. Я вообще не спорю, все так и есть, мало кто сравнится в России с Серегой по этому аспекту. Но скажи честно: Дикань первый, Песьяков из-за лучшей игры ногами второй, а ты – третий.

    Я тогда прямо обиделся на Эмери, но не показывал никак, только с отцом и немного с женой обсуждал. В итоге меня за терпение вознаградили – поставили на «Бенфику» в Лиге чемпионов», – поделился Ребров.

    • Эмери был в «Спартаке» в 2012 году.
    • Потом он выигрывал Лигу Европы с «Севильей».
    • Сейчас «Астон Вилла» Эмери отстает на 2 очка от 1-го места АПЛ.

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    Источник: Sports.ru

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    16.12.2023 23:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17532

      Алексей З 2 минуты назад

      Детский сад.
      Ты в штабе Абаскаля , так кто сейчас первый номер в команде, вы себе то это можете объяснить или только с женой и отцом на эту тему беседуешь ?

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