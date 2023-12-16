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    • Ребров рассказал, почему в «Спартаке» посмеивались над Эмери

    Ребров рассказал, почему в «Спартаке» посмеивались над Эмери

    Технический координатор «Спартака» Артем Ребров вспомнил о кадровом решении Унаи Эмери, которое не поняли в московском клубе.

    «Эмери мы толком не знали, но ждали топ-тренера – все-таки с «Валенсией» занимал 3-е место в Ла Лиге.

    Унаи приехал, пару недель потренировались в Тарасовке, дальше поехали в Австрию. У Эмери был небольшой штаб: помощник, аналитик, тренер по физподготовке, а тренером вратарей оставили Валерия Клейменова.

    Унаи привез психолога. Но не для команды, а личного. Такой немногословный и тихий дядечка, следил только за Унаи, нас не трогал вообще – максимум «привет-пока».

    Такое внимание к ментальному здоровью меня уже не удивляет. Я недавно был на европейской конференции, на которой человек из французской федерации рассказал о заботе над тренерами.

    Например, когда тренер возвращается с молодежного турнира, его селят в отель, там обязательный массаж, спа, восстановление. Они пришли к тому, что работа тренера очень стрессовая и требует реабилитации.

    Это посыл, что есть не только футболисты. Что тренеру тоже нелегко и нужно восстанавливаться. Думаю, Эмери к этому пришел намного раньше, раз уже тогда возил психолога.

    Мы, конечно, со всеми над этим посмеивались», – написал Ребров в блоге на Sports.ru.

    • Испанец работал в «Спартаке» в 2012 году.
    • Он тренировал команду всего 5 месяцев.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 16:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +213

      BVG4 28 минут назад

      Хорошо смеется тот, кто смеется последним! Где и как сейчас улыбается Эмери и где весь сектантский тренерский состав с зюбой впридачу? До достижений "тренеришки" им как до луны раком, а поди ж ты .... "со всеми над этим посмеиваются»

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