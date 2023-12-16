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  • Ребров рассказал, почему в «Спартаке» посмеивались над Эмери

Ребров рассказал, почему в «Спартаке» посмеивались над Эмери

16 декабря 2023, 16:36
6

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров вспомнил о кадровом решении Унаи Эмери, которое не поняли в московском клубе.

«Эмери мы толком не знали, но ждали топ-тренера – все-таки с «Валенсией» занимал 3-е место в Ла Лиге.

Унаи приехал, пару недель потренировались в Тарасовке, дальше поехали в Австрию. У Эмери был небольшой штаб: помощник, аналитик, тренер по физподготовке, а тренером вратарей оставили Валерия Клейменова.

Унаи привез психолога. Но не для команды, а личного. Такой немногословный и тихий дядечка, следил только за Унаи, нас не трогал вообще – максимум «привет-пока».

Такое внимание к ментальному здоровью меня уже не удивляет. Я недавно был на европейской конференции, на которой человек из французской федерации рассказал о заботе над тренерами.

Например, когда тренер возвращается с молодежного турнира, его селят в отель, там обязательный массаж, спа, восстановление. Они пришли к тому, что работа тренера очень стрессовая и требует реабилитации.

Это посыл, что есть не только футболисты. Что тренеру тоже нелегко и нужно восстанавливаться. Думаю, Эмери к этому пришел намного раньше, раз уже тогда возил психолога.

Мы, конечно, со всеми над этим посмеивались», – написал Ребров в блоге на Sports.ru.

  • Испанец работал в «Спартаке» в 2012 году.
  • Он тренировал команду всего 5 месяцев.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Эмери Унаи
Комментарии (6)
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BVG4
1702739746
Хорошо смеется тот, кто смеется последним! Где и как сейчас улыбается Эмери и где весь сектантский тренерский состав с зюбой впридачу? До достижений "тренеришки" им как до луны раком, а поди ж ты .... "со всеми над этим посмеиваются»
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Купа Купыч
1702741922
Один вратарь, для восстановления, штанги взасос целовал.
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mihail200606
1702742548
Где сейчас эмери, и где люди, которые посмеивались..
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JIEGEHDA
1702743550
После Спартака Эмери выиграл много трофеев и команда его стабильно была в еврокубках . Ребров и остальные смеялись над ним. .а потом над ними смеялась вся страна . Кстати Эмери сейчас тренирует Астон Виллу которая на минуточку до сегодняшнего дня была 3 в АПЛ обыграв подряд Сити и Арсенал )) вот теперь смешно
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k611
1702746395
Такого тренера упустили. Жаль...
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alefreddy
1702755584
до сих пор смеетесь и плететесь а он взял много титулов.И где он и где вы теперь игрочишки
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