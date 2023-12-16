Ребров рассказал, почему в «Спартаке» посмеивались над Эмери

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров вспомнил о кадровом решении Унаи Эмери, которое не поняли в московском клубе.

«Эмери мы толком не знали, но ждали топ-тренера – все-таки с «Валенсией» занимал 3-е место в Ла Лиге.

Унаи приехал, пару недель потренировались в Тарасовке, дальше поехали в Австрию. У Эмери был небольшой штаб: помощник, аналитик, тренер по физподготовке, а тренером вратарей оставили Валерия Клейменова.

Унаи привез психолога. Но не для команды, а личного. Такой немногословный и тихий дядечка, следил только за Унаи, нас не трогал вообще – максимум «привет-пока».

Такое внимание к ментальному здоровью меня уже не удивляет. Я недавно был на европейской конференции, на которой человек из французской федерации рассказал о заботе над тренерами.

Например, когда тренер возвращается с молодежного турнира, его селят в отель, там обязательный массаж, спа, восстановление. Они пришли к тому, что работа тренера очень стрессовая и требует реабилитации.

Это посыл, что есть не только футболисты. Что тренеру тоже нелегко и нужно восстанавливаться. Думаю, Эмери к этому пришел намного раньше, раз уже тогда возил психолога.

Мы, конечно, со всеми над этим посмеивались», – написал Ребров в блоге на Sports.ru.