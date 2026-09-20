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Греция. Суперлига
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Каламата
Ахмад Мендес Морейра
Статистика
€ 350 тыс
Ахмад Мендес Морейра - статистика
Каламата
27 июня 1995 (31)
#20 | Нападающий
178 см
Гвинея
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
Каламата
0 : 1
20.09.2026
Панатинаикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Каламата
3 : 1
13.09.2026
Волос
1' - 90'
59, 84'
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 1
06.09.2026
Каламата
1' - 90'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Кипр. Первый Дивизион 2023/2024
Греция. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Каламата
4
0
3
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
Каламата
0 : 1
20.09.2026
Панатинаикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Каламата
3 : 1
13.09.2026
Волос
1' - 90'
59, 84'
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 1
06.09.2026
Каламата
1' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Панетоликос
2 : 0
29.08.2026
Каламата
1' - 90'
76'
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