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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - ПАС
ПАС Ламия - ПАС: обзор матча 18 марта 2023
ПАС Ламия
18.03.2023, суббота, 22:00
Греция. Суперлига, группа B, 1 тур
2 : 0
Завершен
ПАС
12'
Н. Вергос
45+1'
Н. Вергос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС Ламия - ПАС
Вторая желтая
Г. Манусос
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
П. Цинтотас
Желтая карточка
Г. Манусос
89'
83'
Замена
Г. Памлидис
️️️️
А. Мендес Морейра
82'
Замена
А. Лолис
️️️️
А. Цавос
Замена
Г. Манусос
️️️️
Н. Вергос
82'
Замена
A. Karamanos
️️️️
С. Цилулис
82'
Замена
G. Saramantas
️️️️
Л. Абанда
70'
Замена
Д. Бехарано
️️️️
К. Нуньес
66'
Замена
В. Сливка
️️️️
Р. Мартинес
66'
63'
Желтая карточка
А. Мендес Морейра
58'
Замена
К. Росеро
️️️️
Д. Ринстра
Вторая желтая
Т. Де Винсенти
52'
46'
Замена
И. Бильбао
️️️️
А. Лиасос
ГОЛ! 2:0!
Н. Вергос
Пас отдал
Т. Де Винсенти
45'
+1
Желтая карточка
Т. Де Винсенти
40'
19'
Желтая карточка
С. Пилиос
ГОЛ! 1:0!
Н. Вергос
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
1
Athanasios Garavelis
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Adam Tzanetopoulos
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЛВ
8
Фанис Цандарис
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
30
Томас Де Винсенти
АП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
9
Никос Вергос
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
ПАС
16
Панайотис Цинтотас
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
23
Дан Ринстра
ЦП
13
Федерико Хино
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
91
Клаудиу Балан
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
9
Jeison Medina
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
11
Anastasios Karamanos
ЦФ
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
24
Andrei Radu
ЦЗ
11
Александрос Лолис
ЛВ
24
Икер Бильбао
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
4-1-3-2
1
23
Абанда
14
Пападопулос
5
2
Симон
8
Цандарис
11
Мартинес
30
Де Винсенти
23
Цилулис
9
Вергос
11
Нуньес
4-1-2-2-1
16
Цинтотас
56
Цавос
45
Бакадимас
5
Эррамуспе
3
Пилиос
8
Лиасос
23
Ринстра
13
Хино
8
Цимас
20
Мендес Морейра
91
Балан
23
Абанда
3
3
23
Абанда
11
Мартинес
14
Сливка
14
Сливка
11
Мартинес
11
Нуньес
16
Бехарано
16
Бехарано
11
Нуньес
9
Вергос
9
Манусос
9
Манусос
9
Вергос
23
Цилулис
11
11
23
Цилулис
8
Лиасос
24
Бильбао
24
Бильбао
8
Лиасос
56
Цавос
11
Лолис
11
Лолис
56
Цавос
20
Мендес Морейра
14
Памлидис
14
Памлидис
20
Мендес Морейра
23
Ринстра
7
Росеро
7
Росеро
23
Ринстра
Остались в запасе
ПАС Ламия
ПАС
55
Алексей Кошелев
ВР
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
9
Jeison Medina
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
64
Василиос Сулис
ВР
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
24
Andrei Radu
ЦЗ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
55
Алексей Кошелев
ВР
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
9
Jeison Medina
ЦФ
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
24
Andrei Radu
ЦЗ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча ПАС Ламия - ПАС
2
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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