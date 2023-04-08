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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - ПАС
Атромитос - ПАС: обзор матча 08 апреля 2023
Атромитос
08.04.2023, суббота, 17:00
Греция. Суперлига, группа B, 3 тур
1 : 1
Завершен
ПАС
7'
А. Камара
27'
Г. Памлидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - ПАС
90'
+2
Желтая карточка
К. Балан
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
А. Кюн
81'
80'
Замена
А. Мендес Морейра
️️️️
А. Стамателопулос
80'
Замена
К. Балан
️️️️
Г. Памлидис
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
К. Коцопулос
74'
63'
Замена
А. Лолис
️️️️
К. Росеро
Желтая карточка
Э. Гонсалес
54'
53'
Желтая карточка
Ф. Хино
48'
Желтая карточка
А. Цавос
27'
ГОЛ! 1:1!
Г. Памлидис
ГОЛ! 1:0!
А. Камара
7'
6'
Желтая карточка
А. Лиасос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
1
Andreas Gianniotis
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
10
Эдер Гонсалес
ОП
20
Агуибу Камара
АП
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
ПАС
16
Панайотис Цинтотас
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
13
Федерико Хино
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Атромитос
1
Lauren?iu Branescu
ВР
29
Константинос Помонис
ЛЗ
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
88
Яннис Айкономидис
ЦП
9
Мариос Цавидас
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
24
Andrei Radu
ЦЗ
18
Манссур Фофана
ЛВ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
11
Александрос Лолис
ЛВ
24
Икер Бильбао
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
91
Клаудиу Балан
ЦФ
3-1-1-1-4
1
28
Де Бок
5
Хацисаяс
28
Кечрида
10
Гонсалес
30
Кюн
20
Камара
14
Клонаридис
24
9
Робай
23
Коцопулос
4-1-1-2-2
16
Цинтотас
5
Эррамуспе
14
56
Цавос
3
Пилиос
8
Лиасос
13
Хино
14
Памлидис
8
Цимас
7
Росеро
16
Стамателопулос
30
Кюн
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
30
Кюн
23
Коцопулос
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
23
Коцопулос
16
Стамателопулос
20
Мендес Морейра
20
Мендес Морейра
16
Стамателопулос
7
Росеро
11
Лолис
11
Лолис
7
Росеро
14
Памлидис
91
Балан
91
Балан
14
Памлидис
Остались в запасе
Атромитос
ПАС
1
Lauren?iu Branescu
ВР
29
Константинос Помонис
ЛЗ
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
88
Яннис Айкономидис
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
64
Василиос Сулис
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
24
Andrei Radu
ЦЗ
24
Икер Бильбао
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
18
Манссур Фофана
ЛВ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
1
Lauren?iu Branescu
ВР
29
Константинос Помонис
ЛЗ
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
88
Яннис Айкономидис
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
24
Andrei Radu
ЦЗ
24
Икер Бильбао
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
18
Манссур Фофана
ЛВ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Атромитос - ПАС
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Стадио Перистери
Новости команд
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Атромитос
ПАС
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
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2024.05.03 08:35
2
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2024.05.02 13:27
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2023.10.29 23:52
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
2023.10.22 20:43
8
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2024.05.02 13:27
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
2023.10.22 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
2023.10.22 19:24
Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции
2023.10.29 23:52
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
2023.10.20 23:16
Лодыгин провел в чемпионате Греции пятый сухой матч подряд
2021.03.21 00:50
6
Лодыгин вернулся в чемпионат Греции. Он считает себя одним из трех лучших вратарей России
2021.01.20 20:50
7
Экс-форвард сборной Греции Атанасиадис прибыл на сбор «Крыльев Советов»
2020.01.20 22:17
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