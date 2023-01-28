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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - Атромитос
ПАС - Атромитос: обзор матча 28 января 2023
ПАС
28.01.2023, суббота, 21:00
Греция. Суперлига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Атромитос
32'
К. Балан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС - Атромитос
Пенальти не реализован!
С. Нинис
90'
Замена
С. Нинис
️️️️
Д. Ринстра
83'
Замена
А. Лиасос
️️️️
Ф. Хино
63'
58'
Замена
А. Кюн
️️️️
С. Фридьоунссон
58'
Замена
Я. Айкономидис
️️️️
А. Эрлингмарк
58'
Замена
М. Цавидас
️️️️
В. Кьяртанссон
55'
Желтая карточка
А. Эрлингмарк
Желтая карточка
З. Карахалиос
51'
43'
Желтая карточка
С. Фридьоунссон
ГОЛ! 1:0!
К. Балан
Пас отдал
Г. Памлидис
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
16
Панайотис Цинтотас
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
6
Зисис Карахалиос
ОП
23
Дан Ринстра
ЦП
13
Федерико Хино
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
91
Клаудиу Балан
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Атромитос
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
10
Эдер Гонсалес
ОП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
12
Луис Познански
ЛЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
18
Манссур Фофана
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
11
Сотирис Нинис
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
11
Александрос Лолис
ЦФ
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
Атромитос
43
Яннис Салтас
ВР
29
Константинос Помонис
ЛЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
12
Маттеос Мунтес
ОП
88
Яннис Айкономидис
ЦП
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Цинтотас
3
Пилиос
45
Бакадимас
6
Пантелакис
30
Сория
6
Карахалиос
23
Ринстра
13
Хино
20
Мендес Морейра
14
Памлидис
91
Балан
4-1-2-1-2
28
Кечрида
4
Струнгис
5
Хацисаяс
3
Атанасиу
10
Гонсалес
3
Эрлингмарк
28
Фридьоунссон
7
Ротариу
9
Кьяртанссон
9
Робай
13
Хино
8
Лиасос
8
Лиасос
13
Хино
23
Ринстра
11
Нинис
11
Нинис
23
Ринстра
28
Фридьоунссон
30
Кюн
30
Кюн
28
Фридьоунссон
3
Эрлингмарк
88
Айкономидис
88
Айкономидис
3
Эрлингмарк
9
Кьяртанссон
9
Цавидас
9
Цавидас
9
Кьяртанссон
Остались в запасе
ПАС
Атромитос
31
Василиос Атанасиу
ВР
12
Луис Познански
ЛЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
8
Панайотис Цимас
АП
18
Манссур Фофана
ЛВ
11
Александрос Лолис
ЦФ
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
43
Яннис Салтас
ВР
29
Константинос Помонис
ЛЗ
12
Маттеос Мунтес
ОП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Остались в запасе
31
Василиос Атанасиу
ВР
12
Луис Познански
ЛЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
8
Панайотис Цимас
АП
18
Манссур Фофана
ЛВ
11
Александрос Лолис
ЦФ
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
Остались в запасе
43
Яннис Салтас
ВР
29
Константинос Помонис
ЛЗ
12
Маттеос Мунтес
ОП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Крис Коулмэн
Статистика матча ПАС - Атромитос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Зосимадес
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ПАС
Атромитос
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
2
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2024.05.02 13:27
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2023.10.29 23:52
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
2023.10.22 20:43
8
Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции
2023.10.29 23:52
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
2023.10.20 23:16
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2021.03.21 00:50
6
Лодыгин вернулся в чемпионат Греции. Он считает себя одним из трех лучших вратарей России
2021.01.20 20:50
7
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2020.01.20 22:17
3
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2024.05.02 13:27
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
2023.10.22 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
2023.10.22 19:24
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