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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Левадиакос - ПАС
Левадиакос - ПАС: обзор матча 13 мая 2023
Левадиакос
13.05.2023, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, группа B, 7 тур
3 : 3
Завершен
ПАС
28'
Я. Янниотас
77'
Г. Вракас
34'
П. Конде
38'
К. Росеро
80'
Г. Памлидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Левадиакос - ПАС
90'
Замена
Э. Пантелакис
️️️️
G. Bortagaray
Замена
Ж. Торо
️️️️
Я. Янниотас
86'
80'
ГОЛ! 2:3!
Г. Памлидис
Пас отдал
Р. Эррамуспе
ГОЛ! 2:2!
Г. Вракас
77'
76'
Желтая карточка
Р. Эррамуспе
73'
Замена
J. Leo
️️️️
А. Лолис
73'
Замена
I. Kyrkos
️️️️
П. Конде
Замена
M. Škvarka
️️️️
П. Симелидис
63'
Замена
Г. Вракас
️️️️
K. LuaLua
63'
57'
Замена
З. Карахалиос
️️️️
Д. Ринстра
42'
Желтая карточка
К. Сория
38'
ГОЛ! 1:2!
К. Росеро
34'
ГОЛ! 1:1!
П. Конде
Пас отдал
К. Росеро
ГОЛ! 1:0!
Я. Янниотас
28'
Замена
К. Думциос
️️️️
Г. Никас
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левадиакос
99
Dávid Gróf
ВР
3
Мариос Вихос
ЛЗ
24
Панайотис Лиагас
ЦЗ
3
Gonzalo Paz
ЦЗ
19
Триантафиллос Цапрас
ПЗ
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
12
Alfredo Mejía
ЦП
49
Kazenga LuaLua
ЦП
8
Георгиос Никас
ЦП
4
Стивен Хэммонд
ЦП
70
Яннис Янниотас
ПВ
Главный тренер
Ясминко Велич
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
24
Andrei Radu
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
11
Александрос Лолис
ЛВ
13
Федерико Хино
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
7
Кевин Росеро
ЦФ
99
Педро Конде
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Левадиакос
97
Стефан Стоянович
ВР
30
Ставрос Панайоту
ЛЗ
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ПЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
77
Георгиос Вракас
АП
16
Xavier
ЦФ
7
Константинос Думциос
ЦФ
92
Michal Škvarka
ЦФ
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
6
Зисис Карахалиос
ОП
29
Iason Kyrkos
ЦП
82
Николаос Лолис
ЦП
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
4-4-2
99
3
Вихос
24
Лиагас
3
19
Цапрас
12
8
Никас
4
Хэммонд
49
31
Симелидис
70
Янниотас
4-2-2-2
31
Атанасиу
30
Сория
5
Эррамуспе
14
24
13
Хино
23
Ринстра
14
Памлидис
11
Лолис
99
Конде
7
Росеро
49
77
Вракас
77
Вракас
49
70
Янниотас
44
Торо
44
Торо
70
Янниотас
8
Никас
7
Думциос
7
Думциос
8
Никас
31
Симелидис
92
92
31
Симелидис
14
6
Пантелакис
6
Пантелакис
14
23
Ринстра
6
Карахалиос
6
Карахалиос
23
Ринстра
99
Конде
29
29
99
Конде
11
Лолис
12
12
11
Лолис
Остались в запасе
Левадиакос
ПАС
97
Стефан Стоянович
ВР
30
Ставрос Панайоту
ЛЗ
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ПЗ
16
Xavier
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
64
Василиос Сулис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
82
Николаос Лолис
ЦП
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
97
Стефан Стоянович
ВР
30
Ставрос Панайоту
ЛЗ
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ПЗ
16
Xavier
ЦФ
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
82
Николаос Лолис
ЦП
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
Главный тренер
Ясминко Велич
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Левадиакос - ПАС
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Левадиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
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