Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - ПАС
Олимпиакос - ПАС: обзор матча 21 августа 2022
Олимпиакос
21.08.2022, воскресенье, 22:00
Греция. Суперлига, 1 тур
2 : 0
Завершен
ПАС
57'
М. Вальбуэна
74'
Л. Ранджелович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - ПАС
Замена
У. Ба
️️️️
К. Манолас
79'
78'
Замена
Д. Ринстра
️️️️
А. Лиасос
ГОЛ! 2:0!
Л. Ранджелович
Пас отдал
Ю. Эль-Араби
74'
Замена
Г. Масурас
️️️️
К. де ла Фуэнте
64'
61'
Замена
Г. Памлидис
️️️️
А. Лолис
ГОЛ! 1:0!
М. Вальбуэна
Пас отдал
Пипа
57'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
А. Хассан
54'
Замена
Я. М'Вила
️️️️
А. Бухалакис
54'
Замена
Пипа
️️️️
А. Андруцос
46'
35'
Замена
P. Bagalianis
️️️️
Э. Пантелакис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
14
Атанасиос Андруцос
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
ПАС
77
Яннис Киакос
ЛЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
24
Икер Бильбао
ЦФ
28
J. Prior
ЦФ
99
Педро Конде
ЦФ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
25
Пьер Кунде
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
12
Луис Познански
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
23
Дан Ринстра
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
3
Ставрос Пилиос
ЦФ
14
Георгиос Памлидис
ЦФ
4-1-3-2
31
Вацлик
33
Кутрис
4
Сиссе
44
Манолас
14
Андруцос
41
Бухалакис
23
де ла Фуэнте
28
Вальбуэна
77
Ранджелович
19
Хассан
20
Камара
3-1-5
30
Сория
5
Эррамуспе
77
Киакос
6
Карахалиос
99
Конде
6
Пантелакис
8
Лиасос
11
Лолис
20
Мендес Морейра
44
Манолас
27
Ба
27
Ба
44
Манолас
14
Андруцос
2
Пипа
2
Пипа
14
Андруцос
41
Бухалакис
6
М'Вила
6
М'Вила
41
Бухалакис
23
де ла Фуэнте
7
Масурас
7
Масурас
23
де ла Фуэнте
19
Хассан
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
19
Хассан
6
Пантелакис
2
2
6
Пантелакис
8
Лиасос
23
Ринстра
23
Ринстра
8
Лиасос
11
Лолис
14
Памлидис
14
Памлидис
11
Лолис
Остались в запасе
Олимпиакос
ПАС
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
Главный тренер
Педру Мартинш
64
Василиос Сулис
ВР
12
Луис Познански
ЦЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
8
Панайотис Цимас
ЦП
3
Ставрос Пилиос
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
12
Луис Познански
ЦЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
8
Панайотис Цимас
ЦП
3
Ставрос Пилиос
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Олимпиакос - ПАС
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
Новости команд
Все
Олимпиакос
ПАС
«Олимпиакос» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:25
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:52
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Олимпиакос» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:25
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:52
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции
2023.10.29 23:52
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
2023.10.20 23:16
Лодыгин провел в чемпионате Греции пятый сухой матч подряд
2021.03.21 00:50
6
Лодыгин вернулся в чемпионат Греции. Он считает себя одним из трех лучших вратарей России
2021.01.20 20:50
7
Экс-форвард сборной Греции Атанасиадис прибыл на сбор «Крыльев Советов»
2020.01.20 22:17
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+