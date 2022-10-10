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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - ПАС
Атромитос - ПАС: обзор матча 10 октября 2022
Атромитос
10.10.2022, понедельник, 18:00
Греция. Суперлига, 7 тур
2 : 1
Завершен
ПАС
75'
В. Кьяртанссон
86'
В. Кьяртанссон
63'
Э. Пантелакис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - ПАС
Желтая карточка
А. Эрлингмарк
90'
+2
88'
Замена
А. Мендес Морейра
️️️️
К. Сория
Желтая карточка
В. Кьяртанссон
87'
ГОЛ! 2:1!
В. Кьяртанссон
Пас отдал
В. Кечрида
86'
81'
Замена
P. Bagalianis
️️️️
Я. Киакос
ГОЛ! 1:1!
В. Кьяртанссон
75'
Замена
М. Цавидас
️️️️
В. Клонаридис
74'
63'
ГОЛ! 0:1!
Э. Пантелакис
Желтая карточка
Л. Де Бок
62'
Замена
А. Эрлингмарк
️️️️
А. Кюн
60'
Замена
Х. Муньис
️️️️
С. Фридьоунссон
60'
Желтая карточка
В. Клонаридис
56'
28'
Желтая карточка
Я. Киакос
12'
Замена
К. Балан
️️️️
А. Стамателопулос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
1
Андреас Янниотис
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
10
Эдер Гонсалес
ЦФ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
12
Луис Познански
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
16
Апостолос Стамателопулос
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
24
Икер Бильбао
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Атромитос
35
Марко Марич
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
15
Dani Suarez
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦФ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
ПАС
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
18
Манссур Фофана
ЦП
28
J. Prior
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
91
Клаудиу Балан
ЦФ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
14
Георгиос Памлидис
ЦФ
2-2-5
28
Де Бок
28
Кечрида
30
Кюн
28
Фридьоунссон
14
Клонаридис
24
5
Хацисаяс
10
Гонсалес
9
Кьяртанссон
4-1-2-3
64
Сулис
30
Сория
5
Эррамуспе
12
Познански
77
Киакос
6
Карахалиос
16
Стамателопулос
8
Цимас
7
Росеро
24
Бильбао
6
Пантелакис
28
Фридьоунссон
10
Муньис
10
Муньис
28
Фридьоунссон
30
Кюн
3
Эрлингмарк
3
Эрлингмарк
30
Кюн
14
Клонаридис
9
Цавидас
9
Цавидас
14
Клонаридис
77
Киакос
2
2
77
Киакос
16
Стамателопулос
91
Балан
91
Балан
16
Стамателопулос
30
Сория
20
Мендес Морейра
20
Мендес Морейра
30
Сория
Остались в запасе
Атромитос
ПАС
35
Марко Марич
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
7
Дорин Ротариу
ПВ
15
Dani Suarez
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
18
Манссур Фофана
ЦП
28
J. Prior
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
14
Георгиос Памлидис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
35
Марко Марич
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
7
Дорин Ротариу
ПВ
15
Dani Suarez
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
Остались в запасе
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
18
Манссур Фофана
ЦП
28
J. Prior
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
14
Георгиос Памлидис
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Атромитос - ПАС
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Стадио Перистери
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Атромитос
ПАС
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
2
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2024.05.02 13:27
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2023.10.29 23:52
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
2023.10.22 20:43
8
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2024.05.02 13:27
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
2023.10.22 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
2023.10.22 19:24
Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции
2023.10.29 23:52
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
2023.10.20 23:16
Лодыгин провел в чемпионате Греции пятый сухой матч подряд
2021.03.21 00:50
6
Лодыгин вернулся в чемпионат Греции. Он считает себя одним из трех лучших вратарей России
2021.01.20 20:50
7
Экс-форвард сборной Греции Атанасиадис прибыл на сбор «Крыльев Советов»
2020.01.20 22:17
3
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