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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - ПАС Ламия
ПАС - ПАС Ламия: обзор матча 27 августа 2022
ПАС
27.08.2022, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, 2 тур
1 : 1
Завершен
ПАС Ламия
13'
Р. Эррамуспе
59'
К. Нуньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС - ПАС Ламия
90'
+8
Желтая карточка
N. Tsoukalos
Желтая карточка
З. Карахалиос
82'
Желтая карточка
А. Мендес Морейра
81'
Замена
А. Мендес Морейра
️️️️
Г. Памлидис
79'
79'
Замена
N. Tsoukalos
️️️️
К. Нуньес
74'
Желтая карточка
Д. Бехарано
Замена
А. Лолис
️️️️
П. Конде
70'
Замена
А. Лиасос
️️️️
Д. Ринстра
70'
69'
Замена
Ф. Цандарис
️️️️
Т. Де Винсенти
68'
Замена
П. Якумакис
️️️️
Г. Манусос
61'
Желтая карточка
К. Нуньес
59'
ГОЛ! 1:1!
К. Нуньес
Пас отдал
Д. Симон
43'
Желтая карточка
С. Цилулис
ГОЛ! 1:0!
Р. Эррамуспе
Пас отдал
К. Сория
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
77
Яннис Киакос
ЛЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
23
Дан Ринстра
ЦП
99
Педро Конде
ЦФ
28
J. Prior
ЦФ
14
Георгиос Памлидис
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
24
Икер Бильбао
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
13
Саввас Генцоглу
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
30
Томас Де Винсенти
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
11
Кристофер Нуньес
ЦФ
4
Иван Горанов
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
12
Луис Познански
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
8
Панайотис Цимас
ЦП
16
Апостолос Стамателопулос
ЦП
11
Александрос Лолис
ЦФ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
ПАС Ламия
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
25
Теодорос Василакакис
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
8
Петрос Якумакис
ЦФ
3-1-1-5
77
Киакос
5
Эррамуспе
30
Сория
6
Карахалиос
23
Ринстра
14
Памлидис
6
Пантелакис
24
Бильбао
7
Росеро
28
2-3-1-4
31
Шаранов
4
Адеджо
2
Симон
13
Генцоглу
16
Бехарано
14
Сливка
23
Цилулис
4
Горанов
11
Нуньес
9
Манусос
30
Де Винсенти
99
Конде
11
Лолис
11
Лолис
99
Конде
14
Памлидис
20
Мендес Морейра
20
Мендес Морейра
14
Памлидис
23
Ринстра
8
Лиасос
8
Лиасос
23
Ринстра
30
Де Винсенти
8
Цандарис
8
Цандарис
30
Де Винсенти
11
Нуньес
45
45
11
Нуньес
9
Манусос
8
Якумакис
8
Якумакис
9
Манусос
Остались в запасе
ПАС
ПАС Ламия
64
Василиос Сулис
ВР
12
Луис Познански
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
8
Панайотис Цимас
ЦП
16
Апостолос Стамателопулос
ЦП
3
Ставрос Пилиос
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
25
Теодорос Василакакис
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
12
Луис Познански
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
8
Панайотис Цимас
ЦП
16
Апостолос Стамателопулос
ЦП
3
Ставрос Пилиос
ЦФ
Остались в запасе
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
25
Теодорос Василакакис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча ПАС - ПАС Ламия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
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