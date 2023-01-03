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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - АЕК
ПАС - АЕК: обзор матча 03 января 2023
ПАС
03.01.2023, вторник, 21:00
Греция. Суперлига, 16 тур
2 : 1
Завершен
АЕК
9'
Д. Ринстра
32'
К. Балан
51'
С. Араухо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС - АЕК
Желтая карточка
П. Цинтотас
90'
+4
Желтая карточка
Р. Эррамуспе
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
Н. Амрабат
Замена
А. Стамателопулос
️️️️
А. Мендес Морейра
89'
Желтая карточка
Г. Памлидис
77'
73'
Замена
С. Цубер
️️️️
О. Пинеда
Замена
А. Лиасос
️️️️
Д. Ринстра
68'
65'
Замена
Т. ван Верт
️️️️
П. Фернандес
51'
ГОЛ! 2:1!
С. Араухо
Пас отдал
О. Пинеда
ГОЛ! 2:0!
К. Балан
Пас отдал
К. Сория
32'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ринстра
Пас отдал
С. Пилиос
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
16
Панайотис Цинтотас
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
6
Зисис Карахалиос
ОП
23
Дан Ринстра
ЦП
13
Федерико Хино
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
91
Клаудиу Балан
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
22
Паоло Фернандес
АП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
12
Луис Познански
ЛЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
18
Манссур Фофана
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
82
Николаос Лолис
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
22
Георгиос Мустакопулос
ЦП
9
Том ван Верт
ЦФ
9
Михалис Косидис
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Цинтотас
3
Пилиос
5
Эррамуспе
6
Пантелакис
30
Сория
6
Карахалиос
23
Ринстра
13
Хино
20
Мендес Морейра
14
Памлидис
91
Балан
4-1-2-3
33
Атанасиадис
19
Сидибе
2
Мукуди
21
Вида
28
Хаджусафи
16
Йонссон
22
Фернандес
25
Пинеда
21
Араухо
99
Гарсия
39
Амрабат
23
Ринстра
8
Лиасос
8
Лиасос
23
Ринстра
20
Мендес Морейра
16
Стамателопулос
16
Стамателопулос
20
Мендес Морейра
25
Пинеда
7
Цубер
7
Цубер
25
Пинеда
22
Фернандес
9
ван Верт
9
ван Верт
22
Фернандес
Остались в запасе
ПАС
АЕК
64
Василиос Сулис
ВР
12
Луис Познански
ЛЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
82
Николаос Лолис
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
18
Манссур Фофана
ЛВ
Главный тренер
Яннис Петракис
23
Чикан Станкович
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
22
Георгиос Мустакопулос
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
12
Луис Познански
ЛЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
82
Николаос Лолис
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
18
Манссур Фофана
ЛВ
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
22
Георгиос Мустакопулос
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Статистика матча ПАС - АЕК
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Зосимадес
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