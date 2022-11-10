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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - ПАС
Волос - ПАС: обзор матча 10 ноября 2022
Волос
10.11.2022, четверг, 20:00
Греция. Суперлига, 12 тур
2 : 1
Завершен
ПАС
47'
О. Ожегович
55'
О. Ожегович
82'
К. Балан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волос - ПАС
Замена
Ю. Пиринен
️️️️
М. Делетич
86'
Замена
V. Fernandez
️️️️
О. Ожегович
86'
84'
Желтая карточка
З. Карахалиос
82'
ГОЛ! 2:1!
К. Балан
Пас отдал
А. Мендес Морейра
Замена
Г. Куциас
️️️️
П. Фернандес
80'
64'
Замена
К. Балан
️️️️
А. Лиасос
62'
Желтая карточка
С. Пилиос
ГОЛ! 2:0!
О. Ожегович
Пас отдал
П. Фернандес
55'
ГОЛ! 1:0!
О. Ожегович
Пас отдал
А. Луна
47'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
Н. Мескида
46'
Желтая карточка
Н. Мескида
27'
Замена
Д. Метаксас
️️️️
Т. Цоканис
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
55
Борис Клейман
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
13
Антонио Луна
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
7
Милош Делетич
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
20
Николас Мескида
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
24
Икер Бильбао
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
7
Кевин Росеро
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Волос
12
Матиц Котник
ВР
24
Абдул Рахман Вайсс
ПЗ
66
Юха Пиринен
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
10
Victor Fernandez
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
12
Луис Познански
ЦЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
18
Манссур Фофана
ЦП
29
Iason Kyrkos
ЦП
91
Клаудиу Балан
ЦФ
3-2-2-3
55
Клейман
17
Алхо
26
Эсковаль
13
Луна
14
Баррьентос
6
Цоканис
22
Фернандес
7
Делетич
20
Мескида
16
Сьелис
9
Ожегович
4-1-3-2
31
Атанасиу
30
Сория
6
Пантелакис
2
3
Пилиос
24
Бильбао
14
Памлидис
8
Цимас
20
Мендес Морейра
8
Лиасос
7
Росеро
7
Делетич
66
Пиринен
66
Пиринен
7
Делетич
6
Цоканис
21
Метаксас
21
Метаксас
6
Цоканис
20
Мескида
93
Кноккарт
93
Кноккарт
20
Мескида
9
Ожегович
10
10
9
Ожегович
22
Фернандес
70
Куциас
70
Куциас
22
Фернандес
8
Лиасос
91
Балан
91
Балан
8
Лиасос
Остались в запасе
Волос
ПАС
12
Матиц Котник
ВР
24
Абдул Рахман Вайсс
ПЗ
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
Главный тренер
Хуан Феррандо
64
Василиос Сулис
ВР
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
12
Луис Познански
ЦЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
18
Манссур Фофана
ЦП
29
Iason Kyrkos
ЦП
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
12
Матиц Котник
ВР
24
Абдул Рахман Вайсс
ПЗ
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
12
Луис Познански
ЦЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
18
Манссур Фофана
ЦП
29
Iason Kyrkos
ЦП
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Волос - ПАС
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Пантессалико
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