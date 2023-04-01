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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - ОФИ
ПАС - ОФИ: обзор матча 01 апреля 2023
ПАС
01.04.2023, суббота, 19:30
Греция. Суперлига, группа B, 2 тур
0 : 1
Завершен
ОФИ
20'
Э. Ларссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС - ОФИ
Замена
А. Стамателопулос
️️️️
И. Бильбао
81'
75'
Желтая карточка
Г. Тораринссон
Желтая карточка
А. Мендес Морейра
70'
68'
Замена
Д. Тораль
️️️️
Х. Анхель Нейра
68'
Замена
Л. Феллипе
️️️️
Н. Дико
Замена
К. Росеро
️️️️
Г. Памлидис
57'
46'
Замена
А. Диуссе
️️️️
K. Tsilianidis
Замена
С. Нинис
️️️️
Д. Ринстра
46'
Желтая карточка
Д. Ринстра
41'
37'
Желтая карточка
Э. Ларссон
20'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ларссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
16
Панайотис Цинтотас
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
23
Дан Ринстра
ЦП
13
Федерико Хино
ЦП
24
Икер Бильбао
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
91
Клаудиу Балан
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
ОФИ
35
Христос Мандас
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
6
Luis Perea
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
12
Kosmas Tsilianidis
ЦФ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
24
Andrei Radu
ЦЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
11
Сотирис Нинис
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
7
Кевин Росеро
ЦФ
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
ОФИ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
33
Сантьяго Москера
ЛВ
10
Ассане Диуссе
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
27
Луис Феллипе
ЦФ
4-3-2-1
16
Цинтотас
3
Пилиос
14
5
Эррамуспе
30
Сория
23
Ринстра
13
Хино
24
Бильбао
20
Мендес Морейра
14
Памлидис
91
Балан
4-3-3
35
Мандас
58
Пасалидис
64
Ларссон
2
Вурос
15
Диамантис
4
Тораринссон
6
88
Бакич
12
Дико
10
Нейра
12
23
Ринстра
11
Нинис
11
Нинис
23
Ринстра
14
Памлидис
7
Росеро
7
Росеро
14
Памлидис
24
Бильбао
16
Стамателопулос
16
Стамателопулос
24
Бильбао
12
10
Диуссе
10
Диуссе
12
10
Нейра
21
Тораль
21
Тораль
10
Нейра
12
Дико
27
Феллипе
27
Феллипе
12
Дико
Остались в запасе
ПАС
ОФИ
64
Василиос Сулис
ВР
24
Andrei Radu
ЦЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
8
Панайотис Цимас
АП
Главный тренер
Яннис Петракис
31
Николаос Христогеоргос
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
33
Сантьяго Москера
ЛВ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
24
Andrei Radu
ЦЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
8
Панайотис Цимас
АП
Остались в запасе
31
Николаос Христогеоргос
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
33
Сантьяго Москера
ЛВ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча ПАС - ОФИ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Информация о матче
Стадион:
Зосимадес
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