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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - Волос
ПАС - Волос: обзор матча 05 марта 2023
ПАС
05.03.2023, воскресенье, 18:00
Греция. Суперлига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Волос
84'
С. Тахатос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС - Волос
90'
+3
Замена
С. Целебакис
️️️️
Ф. Пирес
90'
Замена
К. Асланидис
️️️️
А. Карталис
87'
Желтая карточка
М. Чиринос
84'
ГОЛ! 0:1!
С. Тахатос
Пас отдал
М. Чиринос
Замена
J. Leo
️️️️
К. Балан
79'
79'
Замена
E. KaÃ§e
️️️️
Т. Цоканис
Замена
А. Лолис
️️️️
А. Мендес Морейра
73'
46'
Замена
А. Карталис
️️️️
Д. Метаксас
Желтая карточка
Ф. Хино
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
16
Панайотис Цинтотас
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
13
Федерико Хино
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
91
Клаудиу Балан
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Волос
55
Борис Клейман
ВР
19
Аруна Си
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
14
Фелипе Пирес
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
80
Antonio Luna
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
66
Юха Пиринен
ЦП
51
Микаэль Чиринос
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
24
Andrei Radu
ЦЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
11
Александрос Лолис
ЛВ
18
Манссур Фофана
ЛВ
24
Икер Бильбао
ЦП
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
Волос
12
Matic Kotnik
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
4
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
7
Александрос Карталис
ЦП
85
Сарантис Целебакис
ЦФ
4-3-2-1
16
Цинтотас
3
Пилиос
45
Бакадимас
5
Эррамуспе
30
Сория
13
Хино
11
Нинис
23
Ринстра
20
Мендес Морейра
8
Цимас
91
Балан
3-5-1-1
55
Клейман
32
Тахатос
26
Эсковаль
19
Си
14
Пирес
80
6
Цоканис
66
Пиринен
21
Метаксас
51
Чиринос
9
Ожегович
20
Мендес Морейра
11
Лолис
11
Лолис
20
Мендес Морейра
91
Балан
12
12
91
Балан
Карталис
4
Асланидис
4
Асланидис
Карталис
6
Цоканис
26
26
6
Цоканис
21
Метаксас
7
Карталис
7
Карталис
21
Метаксас
14
Пирес
85
Целебакис
85
Целебакис
14
Пирес
Остались в запасе
ПАС
Волос
64
Василиос Сулис
ВР
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
24
Andrei Radu
ЦЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
24
Икер Бильбао
ЦП
18
Манссур Фофана
ЛВ
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
12
Matic Kotnik
ВР
4
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
24
Andrei Radu
ЦЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
24
Икер Бильбао
ЦП
18
Манссур Фофана
ЛВ
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
Остались в запасе
12
Matic Kotnik
ВР
4
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча ПАС - Волос
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
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