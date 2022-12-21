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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - Олимпиакос
ПАС - Олимпиакос: обзор матча 21 декабря 2022
ПАС
21.12.2022, среда, 21:00
Греция. Суперлига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Олимпиакос
65'
Г. Памлидис
76'
А. Лиасос
33'
К. Фортунис
45'
К. Фортунис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС - Олимпиакос
Желтая карточка
А. Мендес Морейра
90'
+5
Замена
К. Росеро
️️️️
Г. Памлидис
81'
81'
Замена
Марсело
️️️️
Х. Ин Бом
81'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
О. Рябчук
ГОЛ! 2:2!
А. Лиасос
Пас отдал
А. Мендес Морейра
76'
70'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Х. Родригес
70'
Замена
П. Касами
️️️️
Ю. Эль-Араби
ГОЛ! 1:2!
Г. Памлидис
Пас отдал
С. Пилиос
65'
Замена
К. Балан
️️️️
А. Стамателопулос
60'
45'
ГОЛ! 0:2!
К. Фортунис
Желтая карточка
С. Пилиос
36'
33'
ГОЛ! 0:1!
К. Фортунис
Пас отдал
Ю. Эль-Араби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
6
Зисис Карахалиос
ОП
23
Дан Ринстра
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
16
Пеп Бьель
АП
23
Хамес Родригес
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
12
Луис Познански
ЦЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
18
Манссур Фофана
ЦП
91
Клаудиу Балан
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
4-1-1-2-2
64
Сулис
3
Пилиос
5
Эррамуспе
6
Пантелакис
30
Сория
6
Карахалиос
23
Ринстра
20
Мендес Морейра
14
Памлидис
16
Стамателопулос
8
Лиасос
2-2-1-3-2
1
Пасхалакис
45
Рецос
5
Рябчук
5
Ндой
6
М'Вила
16
Ин Бом
16
Бьель
23
Родригес
17
Врусаи
19
Эль-Араби
7
Фортунис
16
Стамателопулос
91
Балан
91
Балан
16
Стамателопулос
14
Памлидис
7
Росеро
7
Росеро
14
Памлидис
16
Ин Бом
12
Марсело
12
Марсело
16
Ин Бом
19
Эль-Араби
23
Касами
23
Касами
19
Эль-Араби
5
Рябчук
10
Родригеш
10
Родригеш
5
Рябчук
23
Родригес
94
Бакамбу
94
Бакамбу
23
Родригес
Остались в запасе
ПАС
Олимпиакос
31
Василиос Атанасиу
ВР
12
Луис Познански
ЦЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
18
Манссур Фофана
ЦП
Главный тренер
Яннис Петракис
19
Константинос Цолакис
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
7
Георгиос Масурас
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
31
Василиос Атанасиу
ВР
12
Луис Познански
ЦЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
18
Манссур Фофана
ЦП
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
7
Георгиос Масурас
ЛВ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча ПАС - Олимпиакос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Зосимадес
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