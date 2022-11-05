Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - ПАС
ПАОК - ПАС: обзор матча 05 ноября 2022
ПАОК
05.11.2022, суббота, 22:00
Греция. Суперлига, 11 тур
2 : 0
Завершен
ПАС
8'
С. Ингасон
10'
Ш. Шваб (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - ПАС
90'
+1
Замена
А. Цавос
️️️️
К. Росеро
83'
Желтая карточка
А. Мендес Морейра
81'
Замена
Г. Памлидис
️️️️
Э. Пантелакис
Замена
Брэндон
️️️️
Н. Оливейра
79'
Замена
Ф. Соареш
️️️️
О. Эль-Каддури
70'
Желтая карточка
Ж. Састре
68'
64'
Замена
А. Стамателопулос
️️️️
К. Балан
63'
Желтая карточка
К. Сория
Желтая карточка
А. Живкович
57'
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
52'
46'
Замена
А. Мендес Морейра
️️️️
М. Фофана
34'
Желтая карточка
Э. Пантелакис
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ш. Шваб
10'
ГОЛ! 1:0!
С. Ингасон
Пас отдал
Р. Соареш
8'
7'
Желтая карточка
А. Лиасос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
18
Манссур Фофана
ЦП
24
Икер Бильбао
ЦП
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
91
Клаудиу Балан
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
18
Панайотис Панайоту
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЛВ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
23
Брэндон
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
12
Луис Познански
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
14
Георгиос Памлидис
ПВ
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
4-4-1-1
24
Котарски
55
Соареш
15
Ингасон
3
Кулиеракис
25
Састре
26
Дантас
14
Живкович
7
Эль-Каддури
22
Шваб
45
Константелиас
7
Оливейра
4-2-4
31
Атанасиу
30
Сория
6
Пантелакис
5
Эррамуспе
3
Пилиос
18
Фофана
24
Бильбао
11
Лолис
7
Росеро
91
Балан
8
Лиасос
7
Эль-Каддури
22
Соареш
22
Соареш
7
Эль-Каддури
7
Оливейра
23
Брэндон
23
Брэндон
7
Оливейра
7
Росеро
56
Цавос
56
Цавос
7
Росеро
18
Фофана
20
Мендес Морейра
20
Мендес Морейра
18
Фофана
6
Пантелакис
14
Памлидис
14
Памлидис
6
Пантелакис
91
Балан
16
Стамателопулос
16
Стамателопулос
91
Балан
Остались в запасе
ПАОК
ПАС
12
Живко Живкович
ВР
18
Панайотис Панайоту
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
10
Николас Куальята
ЛВ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
64
Василиос Сулис
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
12
Луис Познански
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
18
Панайотис Панайоту
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
10
Николас Куальята
ЛВ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
12
Луис Познански
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча ПАОК - ПАС
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Тумба
Новости команд
Все
ПАОК
ПАС
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции
2023.10.29 23:52
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
2023.10.20 23:16
Лодыгин провел в чемпионате Греции пятый сухой матч подряд
2021.03.21 00:50
6
Лодыгин вернулся в чемпионат Греции. Он считает себя одним из трех лучших вратарей России
2021.01.20 20:50
7
Экс-форвард сборной Греции Атанасиадис прибыл на сбор «Крыльев Советов»
2020.01.20 22:17
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+