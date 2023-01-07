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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Левадиакос - ПАС
Левадиакос - ПАС: обзор матча 07 января 2023
Левадиакос
07.01.2023, суббота, 18:30
Греция. Суперлига, 17 тур
1 : 3
Завершен
ПАС
45+1'
К. Балан
66'
Р. Эррамуспе
69'
Г. Памлидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Левадиакос - ПАС
86'
Замена
А. Стамателопулос
️️️️
К. Балан
Замена
А. Мейя
️️️️
П. Симелидис
79'
78'
Желтая карточка
Э. Пантелакис
Замена
К. Луалуа
️️️️
М. Вихос
72'
Замена
Ф. Цимопулос
️️️️
Д. Константинидис
71'
69'
ГОЛ! 0:3!
Г. Памлидис
66'
ГОЛ! 0:2!
Р. Эррамуспе
64'
Замена
А. Лиасос
️️️️
Д. Ринстра
53'
Желтая карточка
С. Пилиос
Желтая карточка
Д. Константинидис
53'
Замена
Ж. Торо
️️️️
Г. Никас
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
К. Балан
Пас отдал
З. Карахалиос
Желтая карточка
Г. Вракас
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левадиакос
97
Стефан Стоянович
ВР
3
Мариос Вихос
ЛЗ
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
29
Патрик Баанак
ЦЗ
19
Триантафиллос Цапрас
ПЗ
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
4
Стивен Хэммонд
ЦП
8
Георгиос Никас
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
27
Тьерри Моутинью
ПВ
7
Константинос Думциос
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
ПАС
16
Панайотис Цинтотас
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
6
Зисис Карахалиос
ОП
23
Дан Ринстра
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
91
Клаудиу Балан
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Левадиакос
44
Матей Маркович
ВР
30
Ставрос Панайоту
ЛЗ
22
Фемистоклис Цимопулос
ЦЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
12
Альфредо Мейя
ЦП
25
Казенга Луалуа
ЦП
13
Теодорос Цириготис
ЦФ
92
Michal Škvarka
ЦФ
70
Яннис Янниотас
ЦФ
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
18
Манссур Фофана
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
11
Сотирис Нинис
ЦП
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
4-2-3-1
97
Стоянович
3
Вихос
32
Константинидис
29
Баанак
19
Цапрас
4
Хэммонд
8
Никас
31
Симелидис
77
Вракас
27
Моутинью
7
Думциос
4-1-1-2-1
16
Цинтотас
30
Сория
6
Пантелакис
5
Эррамуспе
3
Пилиос
6
Карахалиос
23
Ринстра
14
Памлидис
20
Мендес Морейра
91
Балан
32
Константинидис
22
Цимопулос
22
Цимопулос
32
Константинидис
31
Симелидис
12
Мейя
12
Мейя
31
Симелидис
3
Вихос
25
Луалуа
25
Луалуа
3
Вихос
8
Никас
44
Торо
44
Торо
8
Никас
23
Ринстра
8
Лиасос
8
Лиасос
23
Ринстра
91
Балан
16
Стамателопулос
16
Стамателопулос
91
Балан
Остались в запасе
Левадиакос
ПАС
44
Матей Маркович
ВР
30
Ставрос Панайоту
ЛЗ
13
Теодорос Цириготис
ЦФ
92
Michal Škvarka
ЦФ
70
Яннис Янниотас
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
64
Василиос Сулис
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
18
Манссур Фофана
ЛВ
11
Александрос Лолис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
44
Матей Маркович
ВР
30
Ставрос Панайоту
ЛЗ
13
Теодорос Цириготис
ЦФ
92
Michal Škvarka
ЦФ
70
Яннис Янниотас
ЦФ
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
18
Манссур Фофана
ЛВ
11
Александрос Лолис
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Левадиакос - ПАС
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Левадиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Левадия Стэдиум
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36-летний Лодыгин нашел новую команду в Греции
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31 июля
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