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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - Левадиакос
ПАС - Левадиакос: обзор матча 10 сентября 2022
ПАС
10.09.2022, суббота, 19:15
Греция. Суперлига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Левадиакос
2'
К. Росеро
73'
Р. Эррамуспе
45+1'
Т. Моутинью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС - Левадиакос
Замена
Э. Пантелакис
️️️️
А. Мендес Морейра
90'
+2
Желтая карточка
К. Сория
88'
78'
Замена
Ж. Торо
️️️️
Г. Вракас
ГОЛ! 2:1!
Р. Эррамуспе
Пас отдал
А. Стамателопулос
73'
Замена
А. Стамателопулос
️️️️
А. Лиасос
68'
64'
Желтая карточка
Д. Константинидис
46'
Замена
К. Луалуа
️️️️
M. Škvarka
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Т. Моутинью
Пас отдал
А. Бельмон
17'
Желтая карточка
А. Мейя
ГОЛ! 1:0!
К. Росеро
Пас отдал
И. Бильбао
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
14
Георгиос Памлидис
ЦФ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
24
Икер Бильбао
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Левадиакос
7
Константинос Думциос
ЦФ
92
Michal Škvarka
ЦФ
77
Георгиос Вракас
ЦФ
77
Антони Бельмон
ЦФ
12
Альфредо Мейя
ЦФ
27
Тьерри Моутинью
ЦФ
29
Патрик Баанак
ЦФ
32
Димитриос Константинидис
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
ПАС
12
Луис Познански
ЦЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
18
Манссур Фофана
ЦП
29
Iason Kyrkos
ЦП
16
Апостолос Стамателопулос
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
3
Ставрос Пилиос
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
31
Василиос Атанасиу
ЦФ
Левадиакос
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
4-1-5
64
Сулис
77
Киакос
5
Эррамуспе
2
30
Сория
6
Карахалиос
20
Мендес Морейра
24
Бильбао
8
Лиасос
7
Росеро
14
Памлидис
5
77
Бельмон
32
Константинидис
29
Баанак
27
Моутинью
12
Мейя
8
Лиасос
16
Стамателопулос
16
Стамателопулос
8
Лиасос
20
Мендес Морейра
6
Пантелакис
6
Пантелакис
20
Мендес Морейра
77
Вракас
44
Торо
44
Торо
77
Вракас
92
25
Луалуа
25
Луалуа
92
Остались в запасе
ПАС
Левадиакос
12
Луис Познански
ЦЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
18
Манссур Фофана
ЦП
29
Iason Kyrkos
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
3
Ставрос Пилиос
ЦФ
31
Василиос Атанасиу
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
Главный тренер
Ясминко Велич
Остались в запасе
12
Луис Познански
ЦЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
18
Манссур Фофана
ЦП
29
Iason Kyrkos
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
3
Ставрос Пилиос
ЦФ
31
Василиос Атанасиу
ЦФ
Остались в запасе
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Ясминко Велич
Статистика матча ПАС - Левадиакос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Левадиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Зосимадес
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