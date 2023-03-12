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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - ПАС
Арис - ПАС: обзор матча 12 марта 2023
Арис
12.03.2023, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, 26 тур
3 : 1
Завершен
ПАС
26'
В. Дарида
43'
М. Гарсия
58'
А. Камара
7'
А. Лиасос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - ПАС
90'
Замена
I. Kyrkos
️️️️
Д. Ринстра
Замена
А. Грэй
️️️️
А. Камара
90'
Замена
Б. Дабо
️️️️
Л. Пальма
89'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Р. Камашу
76'
Замена
Б. Мазику
️️️️
М. Персман
76'
75'
Замена
G. Bortagaray
️️️️
Р. Эррамуспе
ГОЛ! 3:1!
А. Камара
Пас отдал
Р. Камашу
58'
Желтая карточка
М. Персман
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
М. Гарсия
Пас отдал
Р. Камашу
43'
41'
Желтая карточка
К. Сория
ГОЛ! 1:1!
В. Дарида
Пас отдал
М. Гарсия
26'
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Лиасос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
ПАС
16
Панайотис Цинтотас
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
24
Andrei Radu
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
23
Дан Ринстра
ЦП
24
Икер Бильбао
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
91
Клаудиу Балан
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Арис
1
Julián Cuesta
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
11
Michalis Panagidis
ЦП
88
Рафаил Сгурос
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
18
Манссур Фофана
ЛВ
11
Александрос Лолис
ЛВ
32
Angelos Tsiris
ЦП
29
Iason Kyrkos
ЦП
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Сиабанис
4
Фабиано
14
Брабец
43
Персман
22
М'Баката
8
Дукур
16
Дарида
18
Гарсия
77
Пальма
33
Камара
64
Камашу
4-1-2-2-1
16
Цинтотас
30
Сория
5
Эррамуспе
24
45
Бакадимас
8
Лиасос
23
Ринстра
24
Бильбао
8
Цимас
20
Мендес Морейра
91
Балан
43
Персман
18
Мазику
18
Мазику
43
Персман
77
Пальма
6
Дабо
6
Дабо
77
Пальма
64
Камашу
11
Итурбе
11
Итурбе
64
Камашу
33
Камара
45
Грэй
45
Грэй
33
Камара
5
Эррамуспе
14
14
5
Эррамуспе
23
Ринстра
29
29
23
Ринстра
Остались в запасе
Арис
ПАС
1
Julián Cuesta
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
11
Michalis Panagidis
ЦП
88
Рафаил Сгурос
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
64
Василиос Сулис
ВР
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
32
Angelos Tsiris
ЦП
18
Манссур Фофана
ЛВ
11
Александрос Лолис
ЛВ
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
1
Julián Cuesta
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
11
Michalis Panagidis
ЦП
88
Рафаил Сгурос
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
32
Angelos Tsiris
ЦП
18
Манссур Фофана
ЛВ
11
Александрос Лолис
ЛВ
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Арис - ПАС
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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