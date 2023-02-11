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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - Ионикос
ПАС - Ионикос: обзор матча 11 февраля 2023
ПАС
11.02.2023, суббота, 21:00
Греция. Суперлига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Ионикос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС - Ионикос
90'
+4
Желтая карточка
S. Roumpoulakou
90'
+1
Замена
Р. Бухенна
️️️️
D. Manos
Замена
J. Leo
️️️️
А. Мендес Морейра
86'
74'
Замена
D. Manos
️️️️
В. Манцис
68'
Замена
F. Antunes
️️️️
М. Ловера
66'
Вторая желтая
А. Ромао
Желтая карточка
Ф. Хино
63'
61'
Желтая карточка
А. Ромао
Замена
С. Нинис
️️️️
Д. Ринстра
55'
46'
Замена
J. Cabral
️️️️
Б. Фадига
Замена
А. Лолис
️️️️
Г. Памлидис
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
6
Зисис Карахалиос
ОП
13
Федерико Хино
ЦП
24
Икер Бильбао
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
91
Клаудиу Балан
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Ионикос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
20
Simo Roumpoulakou
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
22
Георгиос Мигас
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
92
Себа
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
12
Луис Познански
ЛЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
11
Александрос Лолис
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
11
Сотирис Нинис
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
Ионикос
16
Бобби Аллен
ВР
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
21
Василиос Погосян
ОП
8
Fabien Antunes
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
26
Jerson Cabral
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
4-1-3-2-1
64
Сулис
3
Пилиос
45
Бакадимас
5
Эррамуспе
30
Сория
6
Карахалиос
13
Хино
24
Бильбао
23
Ринстра
20
Мендес Морейра
14
Памлидис
91
Балан
3-3-1-3
1
Хутесиотис
66
Сакич
20
19
Чигринский
22
Мигас
15
Ромао
87
Каньяс
7
Фадига
14
Манцис
92
Себа
17
Ловера
23
Ринстра
11
Нинис
11
Нинис
23
Ринстра
14
Памлидис
11
Лолис
11
Лолис
14
Памлидис
20
Мендес Морейра
12
12
20
Мендес Морейра
5
Бухенна
5
Бухенна
17
Ловера
8
8
17
Ловера
7
Фадига
26
26
7
Фадига
14
Манцис
9
9
14
Манцис
Остались в запасе
ПАС
Ионикос
31
Василиос Атанасиу
ВР
12
Луис Познански
ЛЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
8
Панайотис Цимас
АП
Главный тренер
Яннис Петракис
16
Бобби Аллен
ВР
21
Василиос Погосян
ОП
29
Зинедин Машаш
ЦП
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Остались в запасе
31
Василиос Атанасиу
ВР
12
Луис Познански
ЛЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
8
Панайотис Цимас
АП
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
21
Василиос Погосян
ОП
29
Зинедин Машаш
ЦП
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Димитриос Спанос
Статистика матча ПАС - Ионикос
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Информация о матче
Стадион:
Зосимадес
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