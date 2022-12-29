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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - ПАС
ПАС Ламия - ПАС: обзор матча 29 декабря 2022
ПАС Ламия
29.12.2022, четверг, 19:30
Греция. Суперлига, 15 тур
1 : 1
Завершен
ПАС
66'
Д. Бехарано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС Ламия - ПАС
Желтая карточка
Т. Василакакис
90'
+5
Замена
Т. Василакакис
️️️️
Д. Бехарано
88'
86'
Замена
К. Балан
️️️️
А. Стамателопулос
Желтая карточка
Ф. Цандарис
74'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бехарано
66'
Замена
В. Сливка
️️️️
Т. Де Винсенти
65'
Желтая карточка
Г. Манусос
50'
41'
Желтая карточка
Р. Эррамуспе
Желтая карточка
И. Горанов
35'
25'
Желтая карточка
А. Мендес Морейра
17'
Замена
А. Стамателопулос
️️️️
К. Росеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЛЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
8
Фанис Цандарис
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
30
Томас Де Винсенти
АП
11
Кристофер Нуньес
АП
4
Иван Горанов
ЦФ
8
Петрос Якумакис
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
6
Зисис Карахалиос
ОП
23
Дан Ринстра
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
7
Кевин Росеро
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
ПАС Ламия
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
20
Парис Бабис
ЦП
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
25
Теодорос Василакакис
ЦФ
34
Атанасиос Маргаритис
ЦФ
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
12
Луис Познански
ЦЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
18
Манссур Фофана
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
91
Клаудиу Балан
ЦФ
3-2-2-3
31
Шаранов
4
Адеджо
23
Корнезос
2
Симон
8
Цандарис
16
Бехарано
11
Нуньес
30
Де Винсенти
9
Манусос
8
Якумакис
4
Горанов
4-1-1-2-2
64
Сулис
30
Сория
6
Пантелакис
5
Эррамуспе
3
Пилиос
6
Карахалиос
23
Ринстра
14
Памлидис
20
Мендес Морейра
8
Лиасос
7
Росеро
30
Де Винсенти
14
Сливка
14
Сливка
30
Де Винсенти
16
Бехарано
25
Василакакис
25
Василакакис
16
Бехарано
7
Росеро
16
Стамателопулос
16
Стамателопулос
7
Росеро
Стамателопулос
91
Балан
91
Балан
Стамателопулос
Остались в запасе
ПАС Ламия
ПАС
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
20
Парис Бабис
ЦП
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
34
Атанасиос Маргаритис
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
31
Василиос Атанасиу
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
12
Луис Познански
ЦЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
18
Манссур Фофана
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
20
Парис Бабис
ЦП
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
34
Атанасиос Маргаритис
ЦФ
Остались в запасе
31
Василиос Атанасиу
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
12
Луис Познански
ЦЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
18
Манссур Фофана
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
Главный тренер
Джанлука Феста
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча ПАС Ламия - ПАС
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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