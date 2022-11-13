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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - Арис
ПАС - Арис: обзор матча 13 ноября 2022
ПАС
13.11.2022, воскресенье, 17:00
Греция. Суперлига, 13 тур
0 : 4
Завершен
Арис
60'
Фабиано (П)
79'
Н. Н'Кулу
81'
М. Одубайо
90+3'
М. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС - Арис
90'
+3
ГОЛ! 0:4!
М. Гарсия
Пас отдал
А. Грэй
90'
Желтая карточка
О. Этебо
Замена
М. Фофана
️️️️
Г. Памлидис
87'
81'
ГОЛ! 0:3!
М. Одубайо
79'
ГОЛ! 0:2!
Н. Н'Кулу
Пас отдал
Б. Дабо
79'
Замена
А. Грэй
️️️️
Жервиньо
73'
Замена
Б. Дабо
️️️️
М. Гарсия
67'
Желтая карточка
С. М'Баката
Замена
К. Росеро
️️️️
P. Bagalianis
64'
60'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Фабиано
46'
Замена
М. Одубайо
️️️️
Р. Камашу
Желтая карточка
Р. Эррамуспе
20'
9'
Желтая карточка
Фабиано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
24
Икер Бильбао
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
91
Клаудиу Балан
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Арис
23
Хулиан
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
18
Матео Гарсия
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
22
Салем М'Баката
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
12
Луис Познански
ЦЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
32
Angelos Tsiris
ЦП
18
Манссур Фофана
ЦП
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
Арис
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
88
Рафаил Сгурос
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
25
Christos Marmaridis
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
3-2-1-3-1
31
Атанасиу
5
Эррамуспе
6
Пантелакис
2
3
Пилиос
30
Сория
24
Бильбао
20
Мендес Морейра
8
Цимас
14
Памлидис
91
Балан
3-3-3-1
23
Хулиан
4
Фабиано
63
Н'Кулу
43
Персман
18
Гарсия
64
Камашу
5
Этебо
77
Пальма
5
Гарсия
27
Жервиньо
22
М'Баката
14
Памлидис
18
Фофана
18
Фофана
14
Памлидис
2
7
Росеро
7
Росеро
2
64
Камашу
28
Одубайо
28
Одубайо
64
Камашу
5
Гарсия
6
Дабо
6
Дабо
5
Гарсия
27
Жервиньо
45
Грэй
45
Грэй
27
Жервиньо
Остались в запасе
ПАС
Арис
64
Василиос Сулис
ВР
12
Луис Познански
ЦЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
32
Angelos Tsiris
ЦП
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
88
Рафаил Сгурос
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
25
Christos Marmaridis
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
12
Луис Познански
ЦЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
32
Angelos Tsiris
ЦП
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
Остались в запасе
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
88
Рафаил Сгурос
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
25
Christos Marmaridis
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча ПАС - Арис
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Зосимадес
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