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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - ПАС
Панатинаикос - ПАС: обзор матча 17 сентября 2022
Панатинаикос
17.09.2022, суббота, 21:30
Греция. Суперлига, 5 тур
3 : 0
Завершен
ПАС
45'
А. Канталапьерда
54'
А. Канталапьерда
70'
А. Канталапьерда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - ПАС
90'
+2
Желтая карточка
А. Лиасос
Замена
Б. Шенкевельд
️️️️
З. Шарлия
81'
75'
Замена
А. Лиасос
️️️️
К. Росеро
Замена
Б. Вербич
️️️️
С. Паласиос
73'
ГОЛ! 3:0!
А. Канталапьерда
70'
64'
Замена
А. Мендес Морейра
️️️️
Г. Памлидис
ГОЛ! 2:0!
А. Канталапьерда
54'
Замена
Бернард
️️️️
Д. Курбелис
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Канталапьерда
45'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
А. Шпорар
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
12
Луис Познански
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
8
Панайотис Цимас
ЦП
7
Кевин Росеро
ЦФ
14
Георгиос Памлидис
ЦФ
24
Икер Бильбао
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Георгиос Вагианнидис
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
27
Хуанкар
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
ПАС
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
16
Апостолос Стамателопулос
ЦП
18
Манссур Фофана
ЦП
31
Василиос Атанасиу
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЦФ
3-3-2-2
91
Бриноли
15
Пунгурас
31
Шарлия
28
Санчес
22
Гнезда Черин
21
Перес
6
Курбелис
34
Паласиос
10
Канталапьерда
11
Ганя
99
Шпорар
4-1-1-4
64
Сулис
30
Сория
2
12
Познански
5
Эррамуспе
6
Карахалиос
8
Цимас
6
Пантелакис
24
Бильбао
14
Памлидис
7
Росеро
31
Шарлия
4
Шенкевельд
4
Шенкевельд
31
Шарлия
34
Паласиос
7
Вербич
7
Вербич
34
Паласиос
6
Курбелис
11
Бернард
11
Бернард
6
Курбелис
99
Шпорар
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
99
Шпорар
7
Росеро
8
Лиасос
8
Лиасос
7
Росеро
14
Памлидис
20
Мендес Морейра
20
Мендес Морейра
14
Памлидис
Остались в запасе
Панатинаикос
ПАС
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Георгиос Вагианнидис
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
27
Хуанкар
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
16
Апостолос Стамателопулос
ЦП
18
Манссур Фофана
ЦП
31
Василиос Атанасиу
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Георгиос Вагианнидис
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
27
Хуанкар
ЦФ
Остались в запасе
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
16
Апостолос Стамателопулос
ЦП
18
Манссур Фофана
ЦП
31
Василиос Атанасиу
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Панатинаикос - ПАС
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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