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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - ПАС
ОФИ - ПАС: обзор матча 04 февраля 2023
ОФИ
04.02.2023, суббота, 18:00
Греция. Суперлига, 21 тур
0 : 0
Завершен
ПАС
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОФИ - ПАС
90'
+4
Вторая желтая
Э. Пантелакис
85'
Замена
А. Стамателопулос
️️️️
А. Мендес Морейра
Замена
Л. Феллипе
️️️️
Т. Пасалидис
83'
Замена
К. Балояннис
️️️️
Г. Тораринссон
83'
72'
Желтая карточка
З. Карахалиос
Замена
Л. Переа
️️️️
А. Диуссе
72'
Замена
К. Цилианидис
️️️️
Н. Дико
72'
Желтая карточка
Т. Пасалидис
69'
Замена
С. Москера
️️️️
М. Бакич
62'
Желтая карточка
М. Бакич
60'
45'
Желтая карточка
Э. Пантелакис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
35
Христос Мандас
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
ПАС
16
Панайотис Цинтотас
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
6
Зисис Карахалиос
ОП
11
Сотирис Нинис
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
91
Клаудиу Балан
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
23
Тьеви
ЦП
33
Сантьяго Москера
ЦП
23
Луис Переа
ЦП
27
Луис Феллипе
ЦФ
19
Космас Цилианидис
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
12
Луис Познански
ЛЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
11
Александрос Лолис
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Икер Бильбао
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
4-1-4-1
35
Мандас
2
Вурос
58
Пасалидис
15
Диамантис
64
Ларссон
29
Мельядо
10
Диуссе
21
Тораль
88
Бакич
4
Тораринссон
12
Дико
4-1-2-2-1
16
Цинтотас
30
Сория
6
Пантелакис
5
Эррамуспе
3
Пилиос
6
Карахалиос
11
Нинис
23
Ринстра
14
Памлидис
20
Мендес Морейра
91
Балан
4
Тораринссон
38
Балояннис
38
Балояннис
4
Тораринссон
88
Бакич
33
Москера
33
Москера
88
Бакич
10
Диуссе
23
Переа
23
Переа
10
Диуссе
58
Пасалидис
27
Феллипе
27
Феллипе
58
Пасалидис
12
Дико
19
Цилианидис
19
Цилианидис
12
Дико
20
Мендес Морейра
16
Стамателопулос
16
Стамателопулос
20
Мендес Морейра
Остались в запасе
ОФИ
ПАС
32
Dimitris Sotiriou
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
23
Тьеви
ЦП
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
64
Василиос Сулис
ВР
12
Луис Познански
ЛЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Икер Бильбао
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
11
Александрос Лолис
ЛВ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
32
Dimitris Sotiriou
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
23
Тьеви
ЦП
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
12
Луис Познански
ЛЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Икер Бильбао
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
11
Александрос Лолис
ЛВ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча ОФИ - ПАС
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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