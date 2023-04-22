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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - Панетоликос
ПАС - Панетоликос: обзор матча 22 апреля 2023
ПАС
22.04.2023, суббота, 19:15
Греция. Суперлига, группа B, 4 тур
3 : 2
Завершен
Панетоликос
14'
Г. Памлидис
62'
Г. Памлидис
78'
Р. Эррамуспе (П)
24'
Хуанпи
56'
Н. Карелис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС - Панетоликос
Желтая карточка
Г. Памлидис
90'
+1
85'
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
Й. Мартенссон
84'
Замена
Я. Бузукис
️️️️
Д. Коловос
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Р. Эррамуспе
78'
77'
Желтая карточка
К. Апостолакис
Пенальти не реализован!
Р. Эррамуспе
62'
ГОЛ! 2:2!
Г. Памлидис
62'
60'
Желтая карточка
С. Младен
56'
ГОЛ! 1:2!
Н. Карелис
Пас отдал
Хуанпи
Желтая карточка
К. Сория
54'
Желтая карточка
И. Бильбао
53'
Замена
И. Бильбао
️️️️
А. Лиасос
51'
24'
ГОЛ! 1:1!
Хуанпи
Пас отдал
Г. Ксенитидис
ГОЛ! 1:0!
Г. Памлидис
Пас отдал
К. Росеро
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
16
Панайотис Цинтотас
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
13
Федерико Хино
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
7
Кевин Росеро
ЦФ
91
Клаудиу Балан
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Панетоликос
99
Яннис Анестис
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
17
Йохан Мартенссон
ОП
22
Димитриос Коловос
ЦП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
10
Хуанпи
АП
20
Хорхе Диас
ПВ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
11
Александрос Лолис
ЛВ
24
Икер Бильбао
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
99
Педро Конде
ЦФ
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
Панетоликос
1
Хоэль Гратероль
ВР
55
Панайотис Анастасопулос
ЦЗ
25
Джонатан Морси
ЛВ
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
24
Ангелос Цингарас
ОП
27
Леван Шенгелия
ЦП
8
Яннис Бузукис
АП
19
Alexandros Voilis
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Цинтотас
3
Пилиос
5
Эррамуспе
6
Пантелакис
30
Сория
8
Лиасос
13
Хино
20
Мендес Морейра
14
Памлидис
91
Балан
7
Росеро
4-1-2-2-1
99
Анестис
2
Апостолакис
5
Младен
4
Ларссон
49
17
Мартенссон
22
Коловос
23
Ксенитидис
20
Диас
10
Хуанпи
80
Карелис
8
Лиасос
24
Бильбао
24
Бильбао
8
Лиасос
17
Мартенссон
27
Шенгелия
27
Шенгелия
17
Мартенссон
22
Коловос
8
Бузукис
8
Бузукис
22
Коловос
Остались в запасе
ПАС
Панетоликос
31
Василиос Атанасиу
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
11
Александрос Лолис
ЛВ
99
Педро Конде
ЦФ
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
1
Хоэль Гратероль
ВР
55
Панайотис Анастасопулос
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
25
Джонатан Морси
ЛВ
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
19
Alexandros Voilis
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
31
Василиос Атанасиу
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
11
Александрос Лолис
ЛВ
99
Педро Конде
ЦФ
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
Остались в запасе
1
Хоэль Гратероль
ВР
55
Панайотис Анастасопулос
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
25
Джонатан Морси
ЛВ
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
19
Alexandros Voilis
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча ПАС - Панетоликос
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Зосимадес
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