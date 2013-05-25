Статистика по турнирам

Россия. ФНЛ 2012/2013 Россия. Первый дивизион 2010 Россия. Кубок 2009/2010 Россия. Первый дивизион 2009 Россия. Кубок 2008/2009 Россия. Первый дивизион 2008 Россия. Премьер-лига 2006 Россия. Премьер-лига 2005 Россия. Премьер-лига 2004 Россия. Премьер-лига 2003 Россия. Премьер-лига 2002 Чемпионат России 2001 Чемпионат России 2000 Чемпионат России 1999 Чемпионат России 1998 Чемпионат России 1997