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Роман Орещук
Новости
Роман Орещук - новости
Завершил карьеру
2 сентября 1975 (51)
#9 | Нападающий
195 см | 92 кг
Россия
Статистика
Новости
Публикации
Появилось объяснение ужесточения лимита на легионеров в РПЛ
2025.08.11 14:50
1
Орещук назвал единственный клуб России, который может зарабатывать на трансферах
2025.08.08 13:28
1
Орещук объяснил, почему доволен работой Станковича в «Спартаке»
2025.07.28 14:38
6
Момент с удалением Заболотного в игре с «Балтикой» назвали несчастным случаем
2025.07.27 17:57
11
Орещук дал неутешительный для «Спартака» прогноз на новый сезон РПЛ
2025.06.25 22:40
7
Орещук заявил, что в уходе Николича виновато руководство ЦСКА
2025.06.25 16:54
2
Орещук: «Не пойду работать в «Спартак» даже за 100 миллионов»
2025.06.25 14:02
11
Орещук получил назначение в «Урале»
2025.06.24 09:40
Орещук назвал клуб, в который он не пойдет работать: «Даже если мне миллиард дадут»
2025.05.30 18:18
16
Орещук хочет, чтобы «Динамо» возглавил Анчелотти: «Не думаю, что это нереально»
2025.05.04 10:28
1
Орещук оценил кандидатуры Черчесова и Карпина для «Динамо»
2025.05.01 11:55
Орещук встал на защиту новичка «Спартака»: «Обоcрать мы можем любого»
2025.04.23 21:18
2
Орещук назвал единственного футболиста РПЛ, готового к трансферу в Европу
2025.04.19 12:12
6
Неутешительный для «Спартака» прогноз Орещука на матч с «Рубином»
2025.03.09 10:35
11
Орещук назвал форварда, способного составить конкуренцию Дзюбе на годы вперед
2025.03.05 23:57
Орещук дал инсайд о внутренних склоках в «Динамо»
2025.03.05 17:40
1
Орещук дал Кордобе рекомендацию, как прервать голевую засуху
2025.03.05 11:37
Орещук раскрыл российского арбитра, который угрожал ему разбить лицо
2025.02.15 17:54
1
Орещук рассказал, как стал участником смертельного ДТП: «Моя рука была почти отрезана, на коже висела»
2025.02.15 13:42
Орещук: «Когда стал агентом, обещали голову отрезать и собакам скормить»
2025.02.14 22:46
Орещук ответил, сколько тратит на учебу дочери в Лондоне: «С нынешним курсом это очень больно»
2025.02.14 19:50
6
Орещук рассказал, как продал квартиру в Москве ради покупки автомобиля
2025.02.14 15:30
7
Орещук сказал, можно ли считать Промеса легендой «Спартака»
2025.01.07 15:07
7
Орещук отказался становиться спортивным директором «Спартака»
2024.12.11 13:00
7
Ромащенко предложил двух российских кандидатов на пост спортивного директора «Спартака»
2024.12.11 09:21
11
Орещук оценил шансы «Зенита» стать чемпионом без трансферов
2024.07.01 08:13
2
Агент оценил шансы Смолова остаться в «Динамо»
2024.06.07 08:17
1
Орещук: «С чего взяли, что у нас есть кризис тренерской школы? Абаскаль какую-то сумасшедшую игру ставит?»
2024.01.09 07:52
1
Орещук: «Дзюба может перейти в арабский чемпионат. На востоке он не затеряется»
2022.06.01 18:53
5
Селюк: «Абидаль приезжал в Москву, но не смотреть Алексея Миранчука»
2020.05.05 17:00
3
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