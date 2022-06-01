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Роман Орещук
Главные новости
Смерть экс-тренера сборной России, непристойное поведение Уокера, новое видео Дзюбы и другие новости
01:20
«Бавария» побила рекорд Лиги чемпионов
01:08
Фото
Фанат напрыгнул на Месси после матча «Бавария» – «ПСЖ»
1
00:58
Лига чемпионов. «Милан» удержал ничью с «Тоттенхэмом» (0:0) и впервые с сезона-2011/12 вышел в 1/4 финала
00:53
Текст
В 2011-м шейхи обещали, что «ПСЖ» возьмет ЛЧ. Дальше были сплошные разочарования
2
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Все новости
00:44
Лига чемпионов. «Бавария» вновь победила «ПСЖ» (2:0) и вышла в 1/4 финала
9
00:37
Фото
«Удинезе» подписал игрока, которого зимой просматривал «Урал»
1
00:28
Только одна команда сезона Лиги чемпионов ни разу не пропустила в первом тайме
00:22
«Бавария» вышла вперед в матче с «ПСЖ». Чупо-Мотинг забил бывшему клубу
1
00:16
Силкин: «Динамо» по силам вклиниться в борьбу за чемпионство»
1
00:09
«Бавария» проводит юбилейный матч в еврокубках
00:00
Агент: «Малком создает на поле рок-н-ролл. Он проводит лучший сезон за «Зенит»
8 марта
23:53
Экс-форвард «Спартака» Нимели сравнил Игнатова с Зиданом
1
23:46
Мор назвал единственного выгодоприобретателя от ошибки Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
1
23:31
Клуб Оздоева повторил рекорд 63-летней давности
23:20
Определен лидер РПЛ по количеству ударов без голов
23:14
Фото
«Наш мясник отрезает руку Катара». Фанаты «Баварии» – на матче против «ПСЖ»
1
23:05
Стало известно, какую зарплату «Реал» предложил Асенсио по новому контракту. Им интересуется «Барса»
22:56
Канчельскис рекомендовал Пиняеву «бежать в Европу»
22:55
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Только два игрока забили за «Зенит» с замены больше, чем Ерохин
22:37
Начало матча «Тоттенхэм» – «Милан» отложено
22:29
Ещенко: «Матчи с Ираном и Ираком необходимы всему российскому футболу»
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22:22
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Определен лучший вратарь сезона топ-5 лиг Европы по сухим матчам
22:16
Футболистка сборной России рассказала, что у нее во время выступления в США «поехала крыша»
3
22:07
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Определен самый быстрый игрок сезона Лиги чемпионов
21:57
В «Баварии» объяснили, почему не купили Холанда у «Боруссии» за 60 миллионов
2
21:51
«Просто уснул дальше». Карасев рассказал, как воспринял землетрясение в Турции
21:43
«Бавария» – «ПСЖ»: стартовые составы на 1/8 финала Лиги чемпионов
2
21:31
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21:30
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Роман Орещук - новости
Нападающий
Имя
Роман
Отчество
Геннадьевич
Фамилия
Орещук
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
2 сентября 1975 (47 лет)
Рост
195
Вес
92
Статистика
Новости
Статьи
1 июня 2022
18:53
Орещук: «Дзюба может перейти в арабский чемпионат. На востоке он не затеряется»
5
5 мая 2020
17:00
Селюк: «Абидаль приезжал в Москву, но не смотреть Алексея Миранчука»
3
13:09
Орещук: «Абидаль два раза прилетал просматривать Алексея Миранчука для «Барселоны»
9
28 апреля 2020
10:47
Орещук: «Карреру предлагали «Динамо» несколько раз»
2
26 апреля 2020
18:27
Орещук: «Нужно пересмотреть отношение к спортсменам. Футболист попадает по мячу раз, а получает 500-600 тысяч»
9
19 апреля 2020
00:11
Орещук – о Шюррле: «В «Динамо» понимали – он нам не помощник»
4
4 ноября 2019
14:30
Арустамян: «ВТБ думает, куда и как вести «Динамо» дальше. Одна из идей Соловьева – иностранный менеджер»
1
10 октября 2019
17:56
«СЭ»: тренер «Динамо» Новиков получил поддержку со стороны ВТБ. Правление клуба уволит Орещука
5
3 октября 2019
18:57
«Спорт-Экспресс»: Кураньи – кандидат на пост спортивного директора «Динамо»
11
5 сентября 2019
12:45
Орещук: «Немного удивило физическое состояние Филиппа, но он потихонечку набирает кондиции»
2
4 сентября 2019
16:17
Орещук: «От Шюррле вежливо отказались. Не знаю, сколько он получает в «Спартаке», но его зарплата в Дортмунде – космос»
10
18 июня 2019
07:50
Орещук: «Задача «Динамо» – попасть в еврокубки»
11
21 мая 2019
10:32
Арустамян: «Орещук назначен спортивным директором «Динамо». Клуб готовится к новой жизни»
6
2 апреля 2019
16:59
Орещук: «В «Динамо» третий месяц не платят зарплату. Средства на медикаменты выделяют Хохлов, Шунин и Юсупов»
30
11 февраля 2019
14:17
Орещук: «Ракицкий как игрок – ок. Но Ракицкий за 12 миллионов – вопрос. Эти деньги никак не отбить»
12
11 ноября 2018
22:00
Орещук: «Кононов и его штаб подписали контракты со «Спартаком». Завтра их представят команде и прессе»
27
23 октября 2018
07:43
Орещук: «Хохлов совершит невозможное, если в этом сезоне выведет команду в Европу»
11
29 августа 2018
07:08
Орещук: «Шиманьски не стоит 7 миллионов. ЦСКА заплатит максимум 3-4»
17
25 июля 2018
07:56
Агент: «Крыховяку никто не обещал место в основе. У Юрия Палыча не забалуешь»
5
06:52
Орещук: «Крыховяк – футболист недешевый. Сразу выкидывать кругленькую сумму рискованно»
4
20 июля 2018
14:55
Агент: «Трансфер Ботаки-Иобома в «Торпедо» сорвался из-за денег, а не из-за реакции болельщиков»
3
11 июня 2018
17:23
Орещук: «Пока в «Спартаке» есть Промес, Ташаеву там будет тяжело»
18
17 декабря 2017
14:02
Орещук – о переходе Соу в «Краснодар»: «Без комментариев»
2
6 декабря 2017
07:56
Орещук: «Заболотный в «Зените» сядет на скамейку запасных, как и Дзюба»
18
8 октября 2017
08:31
Орещук: «Сарсания умер на руках у сына»
15
4 сентября 2017
20:26
Орещук: «Рауш сильнее Дмитрия Комбарова»
6
16 августа 2017
08:22
Орещук доволен работой Сарсании на трансферном рынке в «Зените»
4
06:33
Орещук: «Платить за Гарая 20 миллионов евро – это утопия!»
13
20 июля 2017
10:36
Орещук: «Вандерсон – очень сильное приобретение для «Динамо»
2
08:56
Орещук не уверен в силе нападения «Спартака»
5
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