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  • Орещук ответил, сколько тратит на учебу дочери в Лондоне: «С нынешним курсом это очень больно»

Орещук ответил, сколько тратит на учебу дочери в Лондоне: «С нынешним курсом это очень больно»

Роман Орещук рассказал, чем занимаются его дети.

– Ваша сегодняшняя жизнь – это что?

– Четверо детей! Младших, Рафаэля и Марселя, утром отвожу в школу – и кидаюсь к компьютеру, просматриваю игроков, делаю отчеты.

Потом забираю сыновей и везу тренироваться в Жулебино, в динамовскую академию. Домой возвращаемся в девять вечера.

Из старшего сына футболиста не получилось – буду лепить из маленьких.

– Сколько старшему?

– 17. Еще дочка есть, ей 16. Живет в Лондоне, учится в колледже.

– Дорогое удовольствие?

– С нынешним курсом это очень больно. 80 тысяч фунтов в год только обучение. С перелетами и питанием набегает под сотку.

Я строил дом в Подмосковье – пришлось заморозить. Почти все деньги сейчас уходят на дочку. Чтобы уж дотянула. Не хотим бросать на полпути.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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14.02.2025 19:50
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Комментарии (10)
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Spartak_forv@
1739551869
Давайте все вместе пожалеем бедного Романа
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Taps
1739552377
Чему выучится ? Русофобии ? Совсем дурак ...
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n876
1739558358
А где тутошние zомбиватные ? Почему не прибегают толпой с криками---Ах ты паскуда, тута Россия с коллективным Западом воюет, а ты дочку в Лондон..Иноагент ты паскудный. Гы гы
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FWSPM
1739561092
Надо было меньше деньгами сорить пока получал зарплату футболиста но для этого ты слишком тупой.
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