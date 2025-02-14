Орещук ответил, сколько тратит на учебу дочери в Лондоне: «С нынешним курсом это очень больно»

Роман Орещук рассказал, чем занимаются его дети.

– Ваша сегодняшняя жизнь – это что?

– Четверо детей! Младших, Рафаэля и Марселя, утром отвожу в школу – и кидаюсь к компьютеру, просматриваю игроков, делаю отчеты.

Потом забираю сыновей и везу тренироваться в Жулебино, в динамовскую академию. Домой возвращаемся в девять вечера.

Из старшего сына футболиста не получилось – буду лепить из маленьких.

– Сколько старшему?

– 17. Еще дочка есть, ей 16. Живет в Лондоне, учится в колледже.

– Дорогое удовольствие?

– С нынешним курсом это очень больно. 80 тысяч фунтов в год только обучение. С перелетами и питанием набегает под сотку.

Я строил дом в Подмосковье – пришлось заморозить. Почти все деньги сейчас уходят на дочку. Чтобы уж дотянула. Не хотим бросать на полпути.