Орещук сказал, можно ли считать Промеса легендой «Спартака»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о статусе экс-вингера «Спартака» Квинси Промеса для московского клуба.

«Можно ли назвать Промеса легендой «Спартака»? Для меня легенда – это другое, другие футболисты. Нет, Промес – не легенда клуба, он очень качественный футболист, принесший «Спартаку» много пользы», – сказал Орещук.