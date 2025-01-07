Орещук сказал, можно ли считать Промеса легендой «Спартака»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о статусе экс-вингера «Спартака» Квинси Промеса для московского клуба.
«Можно ли назвать Промеса легендой «Спартака»? Для меня легенда – это другое, другие футболисты. Нет, Промес – не легенда клуба, он очень качественный футболист, принесший «Спартаку» много пользы», – сказал Орещук.
- Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
- Нидерландец провел за красно-белых 235 матчей во всех турнирах, забил 114 мячей и сделал 59 голевых передач.
- В марте прошлого года Промес не смог уехать из ОАЭ после сбора со «Спартаком».
- Суд в Амстердаме заочно осудил его на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.
- Летом у Промеса истек контракт со «Спартаком». Сейчас он играет за клуб «Юнайтед» из Дубая.