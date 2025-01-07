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    • Орещук сказал, можно ли считать Промеса легендой «Спартака»

    Орещук сказал, можно ли считать Промеса легендой «Спартака»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о статусе экс-вингера «Спартака» Квинси Промеса для московского клуба.

    «Можно ли назвать Промеса легендой «Спартака»? Для меня легенда – это другое, другие футболисты. Нет, Промес – не легенда клуба, он очень качественный футболист, принесший «Спартаку» много пользы», – сказал Орещук.

    • Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
    • Нидерландец провел за красно-белых 235 матчей во всех турнирах, забил 114 мячей и сделал 59 голевых передач.
    • В марте прошлого года Промес не смог уехать из ОАЭ после сбора со «Спартаком».
    • Суд в Амстердаме заочно осудил его на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
    • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.
    • Летом у Промеса истек контракт со «Спартаком». Сейчас он играет за клуб «Юнайтед» из Дубая.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.01.2025 15:07
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    Комментарии (7)
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    DOCTOR PENALTY
    1736253120
    Поддерживаю Орещука. Слишком много стало "легенд". ***
    Ответить
    ...уефан
    1736254798
    ...время расставит всех по своим местам. Легенд к Легендам, Звёзд к Звёздам, звездюков к звездюкам, Орещуков к пи*дюкам...
    Ответить
    Тинез Розоп
    1736257310
    Легенда у нас одна. Федя!…
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    subbotaspartak
    1736262673
    Бегал пацан, неплохо играл в футбол, но зарвался, попался и потерялся.... До легенды ему как Бздюбе до Золотого мяча, ча,ча,ча...
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