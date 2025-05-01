Орещук оценил кандидатуры Черчесова и Карпина для «Динамо»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о будущем главного тренера команды Марцела Лички.

– Есть вариант, что Личку все же оставят даже без попадания в топ-3?

– Я думаю, что, наверное, время Марцела в «Динамо» закончилось. У клуба есть большие цели. Вот кандидатура Черчесова была очень интересной для «Динамо». Тем более свой, уже работал, добивался результатов. Почему бы и нет? Достойно, да.

– Черчесов смог бы снова хорошо проявить себя в «Динамо»?

– Конечно, смог бы.

– Что скажите по кандидатуре Карпина?

– Валерий Георгиевич – хорошая история, но есть одна проблема. У Валерия Георгиевича длинный контракт с РФС. РФС может ему разрешить ему совмещать две должности. Пойдет ли на это «Динамо»? Не думаю. Даже если пойдет, то как только нашу сборную вернут, совмещение будет запрещено. Валерий Георгиевич уйдет в сборную, потому что у него составлен серьезный контракт.

Я не говорю, что Карпин – это плохой тренер. Ни в коем случае. Карпин – это очень хороший тренер. Черчесов и Карпин – это две кандидатуры, которые точно подошли бы «Динамо». Вопрос только в том, готов ли Карпин оставить сборную ради работы в «Динамо».

Черчесов в данное время без работы, он с удовольствием примет «Динамо», потому что он хочет чемпионат России выиграть, это я знаю точно.