Орещук оценил шансы «Зенита» стать чемпионом без трансферов

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал возможное приобретение «Зенитом» полузащитника «Торино» Ивана Илича и хавбека «Бешикташа» Жедсона Фернандеша.

– «Зенит» готов выложить 25 миллионов евро за Илича. Зачем такие траты команде, которая выигрывает РПЛ шесть лет подряд?

– Кто сообщает? Инсайдеры? Спросите у них. Я о таком не слышал. Это же можно и Роналду с Месси пригласить. Инсайдеры же могут это сообщить. Как можно слухи комментировать, мне кто-то может объяснить?

– Еще сообщалось о потенциальном трансфере Фернандеша за 18 млн евро. Имеют ли смысл траты в размере десятков миллионов евро в нынешних реалиях? Неужели без них «Зенит» не выиграет в седьмом чемпионате подряд?

– «Зенит» может и без этих трат выиграть седьмой чемпионат подряд. Зачем слухи распускают? Надо у инсайдеров спросить, зачем они это делают.

– Текущий состав «Зенита» способен завоевать чемпионский титул в следующем году?

– Конечно, даже без приобретений. С теми приобретениями, которые они сделали, усилившись русскими ребятами, тем более.