Орещук: «Когда стал агентом, обещали голову отрезать и собакам скормить»

Роман Орещук получал угрозы после старта карьеры футбольного агента.

– Большие европейские агенты уверяли нас: любому в этой профессии хоть раз угрожали. Вы сталкивались?

– Да. Много было всяких звонков.

– Что обещали?

– Голову отрезать и собакам скормить.

– Неплохо сформулировано.

– Я только начинал как агент. Время прошло – мы с этим же человеком смеялись, вспоминая. Я лез к футболистам, казалось, все умею... А у них были другие агенты.

– Ваша реакция – когда обещали голову отрезать?

– Стало не по себе!

– Как решали вопрос?

– Позвонил: «Давайте встретимся, пообщаемся». Приехал, поговорили. Мне объяснили: так нельзя. Если хочешь с футболистом побеседовать, сначала выясни, кто его агент.

– До криминала могло дойти?

– Сейчас знаю: кто угрожает и кричит – тот ничего не сделает.