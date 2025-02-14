Орещук: «Когда стал агентом, обещали голову отрезать и собакам скормить»

Роман Орещук получал угрозы после старта карьеры футбольного агента.
– Большие европейские агенты уверяли нас: любому в этой профессии хоть раз угрожали. Вы сталкивались?
– Да. Много было всяких звонков.
– Что обещали?
– Голову отрезать и собакам скормить.
– Неплохо сформулировано.
– Я только начинал как агент. Время прошло – мы с этим же человеком смеялись, вспоминая. Я лез к футболистам, казалось, все умею... А у них были другие агенты.
– Ваша реакция – когда обещали голову отрезать?
– Стало не по себе!
– Как решали вопрос?
– Позвонил: «Давайте встретимся, пообщаемся». Приехал, поговорили. Мне объяснили: так нельзя. Если хочешь с футболистом побеседовать, сначала выясни, кто его агент.
– До криминала могло дойти?
– Сейчас знаю: кто угрожает и кричит – тот ничего не сделает.
- Будучи игроком, Орещук выступал за ЦСКА, «Ростов», «Сокол», «Черноморец».
- Роман дважды был спортивным директором «Динамо» – в 2016 и 2019 годах.
- Сейчас Орещук занимается агентской деятельностью, его компаньон – Роман Павлюченко.