Орещук рассказал, как продал квартиру в Москве ради покупки автомобиля

Роман Орещук ответил на вопрос о самой сумасшедшей трате денег.

– Самая сумасшедшая трата в вашей жизни?

– Тоже автомобиль! ЦСКА дал мне двухкомнатную квартиру. Я ее продал и купил Nissan 200 ZX. В городе таких машин было две.

– У кого вторая?

– Не знаю. Точно не у Майкла Джексона, ха-ха. Как раз появился фильм, где кучерявый актер, американец, рассекает на такой же машине. Она еще говорила сама. Фары открывались, как глаза.

– Какой год?

– 1993-й. Такая диковинка! Подогнал мне это чудо администратор ЦСКА Виктор Кардивар. Говорит: «У меня друг уезжает в Америку, хочет продать суперавтомобиль. Стоит больше 100 тысяч».

– Долларов?

– Разумеется. Новый!

– Квартиру можно было продать за 100 тысяч долларов?

– Мне машину уступили за полцены. Съездил просто посмотреть – и влюбился с первого взгляда. Думаю: на хрен мне квартира? Поживу на базе!

– За сколько ушла квартира?

– 42 тысячи. Еще восемь тысяч занял. И купил.

– Судьба автомобиля?

– В 1995-м меня отдали в аренду «Ростсельмашу». Машина была в Москве, на ней катались Радим [Владислав Радимов] с Вовкой Лебедем. Кто-то позвонил: «От твоего Nissan скоро останутся рожки да ножки...»

Ну и перегнал в Ростов. С Лоськовым после выездного матча со «Спартаком» отпросились у Андреева, главного тренера. Всю ночь зажигали, под утро сели в машину. Говорю Лосю: «Ты веди, я посплю. Потом ты будешь спать».

– Удалось?

– Я вел часа два, наверное. Не мог, глаза слипались! А в Ростове дорог тогда не было, сплошные рельсы. Машина спортивная, клиренса нет. Быстро ее ухерачили.

Плюс Лось на ней в аварию загремел. Короче, продал за восемь тысяч. Еще двух породистых щенков мне дали.

– Это какая-то юмореска.

– Щенков я загнал по 500 долларов. Получается, девять тысяч вернул. Безумие, конечно.