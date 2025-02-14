Орещук рассказал, как продал квартиру в Москве ради покупки автомобиля

Роман Орещук ответил на вопрос о самой сумасшедшей трате денег.
– Самая сумасшедшая трата в вашей жизни?
– Тоже автомобиль! ЦСКА дал мне двухкомнатную квартиру. Я ее продал и купил Nissan 200 ZX. В городе таких машин было две.
– У кого вторая?
– Не знаю. Точно не у Майкла Джексона, ха-ха. Как раз появился фильм, где кучерявый актер, американец, рассекает на такой же машине. Она еще говорила сама. Фары открывались, как глаза.
– Какой год?
– 1993-й. Такая диковинка! Подогнал мне это чудо администратор ЦСКА Виктор Кардивар. Говорит: «У меня друг уезжает в Америку, хочет продать суперавтомобиль. Стоит больше 100 тысяч».
– Долларов?
– Разумеется. Новый!
– Квартиру можно было продать за 100 тысяч долларов?
– Мне машину уступили за полцены. Съездил просто посмотреть – и влюбился с первого взгляда. Думаю: на хрен мне квартира? Поживу на базе!
– За сколько ушла квартира?
– 42 тысячи. Еще восемь тысяч занял. И купил.
– Судьба автомобиля?
– В 1995-м меня отдали в аренду «Ростсельмашу». Машина была в Москве, на ней катались Радим [Владислав Радимов] с Вовкой Лебедем. Кто-то позвонил: «От твоего Nissan скоро останутся рожки да ножки...»
Ну и перегнал в Ростов. С Лоськовым после выездного матча со «Спартаком» отпросились у Андреева, главного тренера. Всю ночь зажигали, под утро сели в машину. Говорю Лосю: «Ты веди, я посплю. Потом ты будешь спать».
– Удалось?
– Я вел часа два, наверное. Не мог, глаза слипались! А в Ростове дорог тогда не было, сплошные рельсы. Машина спортивная, клиренса нет. Быстро ее ухерачили.
Плюс Лось на ней в аварию загремел. Короче, продал за восемь тысяч. Еще двух породистых щенков мне дали.
– Это какая-то юмореска.
– Щенков я загнал по 500 долларов. Получается, девять тысяч вернул. Безумие, конечно.
- Будучи игроком, Орещук выступал за ЦСКА, «Ростов», «Сокол», «Черноморец».
- Роман дважды был спортивным директором «Динамо» – в 2016 и 2019 годах.
- Сейчас Орещук занимается агентской деятельностью, его компаньон – Роман Павлюченко.