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  • Орещук рассказал, как продал квартиру в Москве ради покупки автомобиля

Орещук рассказал, как продал квартиру в Москве ради покупки автомобиля

Роман Орещук ответил на вопрос о самой сумасшедшей трате денег.

– Самая сумасшедшая трата в вашей жизни?

– Тоже автомобиль! ЦСКА дал мне двухкомнатную квартиру. Я ее продал и купил Nissan 200 ZX. В городе таких машин было две.

– У кого вторая?

– Не знаю. Точно не у Майкла Джексона, ха-ха. Как раз появился фильм, где кучерявый актер, американец, рассекает на такой же машине. Она еще говорила сама. Фары открывались, как глаза.

– Какой год?

– 1993-й. Такая диковинка! Подогнал мне это чудо администратор ЦСКА Виктор Кардивар. Говорит: «У меня друг уезжает в Америку, хочет продать суперавтомобиль. Стоит больше 100 тысяч».

– Долларов?

– Разумеется. Новый!

– Квартиру можно было продать за 100 тысяч долларов?

Мне машину уступили за полцены. Съездил просто посмотреть – и влюбился с первого взгляда. Думаю: на хрен мне квартира? Поживу на базе!

– За сколько ушла квартира?

– 42 тысячи. Еще восемь тысяч занял. И купил.

– Судьба автомобиля?

– В 1995-м меня отдали в аренду «Ростсельмашу». Машина была в Москве, на ней катались Радим [Владислав Радимов] с Вовкой Лебедем. Кто-то позвонил: «От твоего Nissan скоро останутся рожки да ножки...»

Ну и перегнал в Ростов. С Лоськовым после выездного матча со «Спартаком» отпросились у Андреева, главного тренера. Всю ночь зажигали, под утро сели в машину. Говорю Лосю: «Ты веди, я посплю. Потом ты будешь спать».

– Удалось?

– Я вел часа два, наверное. Не мог, глаза слипались! А в Ростове дорог тогда не было, сплошные рельсы. Машина спортивная, клиренса нет. Быстро ее ухерачили.

Плюс Лось на ней в аварию загремел. Короче, продал за восемь тысяч. Еще двух породистых щенков мне дали.

– Это какая-то юмореска.

– Щенков я загнал по 500 долларов. Получается, девять тысяч вернул. Безумие, конечно.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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14.02.2025 15:30
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Комментарии (7)
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Spartak_forv@
1739537215
Уровень финансовой грамотности-футболист
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bset
1739539401
Итог: продал двухкомнатную квартиру в Москве за 9 тысяч долларов. Ну это успех
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slavа0508
1739540710
Легко пришла . легко ушла ...нормально ...однако ...
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...короче
1739542321
...вот, так примерно и в нашем футболе... Здесь и сейчас, если получится, а если нет, то и хер с ним...
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FWSPM
1739551854
Неизлечимый случай
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VVM1964
1739556000
Это не сумасшедшая, а идиотская трата денег и такое я бы не стал афишировать ...
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