Орещук: «Дзюба может перейти в арабский чемпионат. На востоке он не затеряется»

Бывший спортивный директор «Динамо», футбольный агент Роман Орещук высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

– Какой смысл Дзюбе оставаться в РПЛ, где он все выиграл? Переход в любой клуб будет понижением.

– Возможно, он перейдет в арабский чемпионат. Артем – хороший футболист, о чем говорить. На востоке он не затеряется ни в одной команде.

– В «Црвене Звезде» ему предлагали контракт с зарплатой в миллион евро в год. Денежный вопрос – для него самый важный? Действительно, он может оказаться, например, в ОАЭ?

– Если есть возможность – то почему нет? Он выиграл в России все, что можно. Почему он должен ехать в «Црвену Звезду» на меньшие деньги, если может заработать больше? Ему нужно думать о финансовой стороне. Зачем ехать непонятно куда, если условный «Аль-Садд» даст три миллиона?

33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.

Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.

Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?