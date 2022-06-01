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  • Орещук: «Дзюба может перейти в арабский чемпионат. На востоке он не затеряется»

Орещук: «Дзюба может перейти в арабский чемпионат. На востоке он не затеряется»

1 июня 2022, 18:53
5

Бывший спортивный директор «Динамо», футбольный агент Роман Орещук высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

– Какой смысл Дзюбе оставаться в РПЛ, где он все выиграл? Переход в любой клуб будет понижением.

– Возможно, он перейдет в арабский чемпионат. Артем – хороший футболист, о чем говорить. На востоке он не затеряется ни в одной команде.

– В «Црвене Звезде» ему предлагали контракт с зарплатой в миллион евро в год. Денежный вопрос – для него самый важный? Действительно, он может оказаться, например, в ОАЭ?

– Если есть возможность – то почему нет? Он выиграл в России все, что можно. Почему он должен ехать в «Црвену Звезду» на меньшие деньги, если может заработать больше? Ему нужно думать о финансовой стороне. Зачем ехать непонятно куда, если условный «Аль-Садд» даст три миллиона?

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем Орещук Роман
Комментарии (5)
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Slavan62
1654099126
Там ему выделят персонального ишака
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Hoahin
1654099828
Ему и миллион не за что платить
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nik55
1654100735
в гарем его евнухом
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R_a_i_n
1654101680
Ну-ну. Ему там Азмунку припомнят.
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Fusballer
1654105178
А презентационное видео уже отправили?
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