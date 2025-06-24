Орещук получил назначение в «Урале»

Бывший спортивный директор «Динамо» и «Торпедо» Роман Орещук назначен советником президента «Урала» Григория Иванова по спортивным вопросам.
«По факту Орещук будет выполнять функции спортивного директора», – написал журналист Иван Карпова.
При этом формально спортивным директором клуба останется Александр Иванов – сын президента клуба.
- Ранее новым главным тренером «Урала» стал Мирослав Ромащенко.
- В минувшем сезоне екатеринбургский клуб стал 4-м в Первой лиге, но проиграл по сумме двух стыковых матчей «Ахмату» борьбу за место в РПЛ.