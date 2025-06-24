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Орещук получил назначение в «Урале»

Сегодня, 09:40

Бывший спортивный директор «Динамо» и «Торпедо» Роман Орещук назначен советником президента «Урала» Григория Иванова по спортивным вопросам.

«По факту Орещук будет выполнять функции спортивного директора», – написал журналист Иван Карпова.

При этом формально спортивным директором клуба останется Александр Иванов – сын президента клуба.

  • Ранее новым главным тренером «Урала» стал Мирослав Ромащенко.
  • В минувшем сезоне екатеринбургский клуб стал 4-м в Первой лиге, но проиграл по сумме двух стыковых матчей «Ахмату» борьбу за место в РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Первая лига Урал Орещук Роман
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