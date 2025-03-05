Орещук дал Кордобе рекомендацию, как прервать голевую засуху

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук дал совет форварду «Краснодара» Джону Кордобе.

– У Кордобы после продления контракта с «Краснодаром» пять матчей, 0 голов, 0 голевых передач. Можем ли сказать, что летом-осенью он разрывал ради продления контракта, а сейчас расслабился?

– Нет, конечно. У нападающих бывают периоды голевых засух, вспомните Смолова, который долгое время не забивал. Потом разыгрался и начал забивать, стал лучшим бомбардиром. Это психология. Один гол – и он начнeт забивать дальше, ему нужна уверенность. Если он не забивает, то пусть сходит выпить пару бутылок пива.

– Помогает?

– Да, расслабляет. Может взять алкоголь покрепче. Я в своe время делал так.

– Помогало?

– Когда-то да, а когда-то нет (смеeтся). Может в церковь сходить, если не прeт. Надо что-то сломать и поменять. Я думаю, уже в следующем туре он забьeт.