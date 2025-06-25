Орещук: «Не пойду работать в «Спартак» даже за 100 миллионов»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук исключил свое появление в «Спартаке».

Орещук играл за ЦСКА.

Сейчас он работает агентом.

Сезон РПЛ стартует 18 июля.

– Я всегда заявлял – хорошо к красно-белым отношусь, болел за них в еврокубках, много друзей и товарищей там играло, но работать туда не пойду.

– 50 тысяч евро в месяц заработная плата.

– Нет.

– 60.

– Нет. Даже если сто миллионов дадут – нет. Говорю об этом каждый раз. Есть принципы. Я армеец по духу.

А если не воспитанник идет играть – не вижу проблемы. Пусть идет, приносит пользу.