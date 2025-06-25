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  • Орещук: «Не пойду работать в «Спартак» даже за 100 миллионов»

Орещук: «Не пойду работать в «Спартак» даже за 100 миллионов»

Сегодня, 14:02
6

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук исключил свое появление в «Спартаке».

  • Орещук играл за ЦСКА.
  • Сейчас он работает агентом.
  • Сезон РПЛ стартует 18 июля.

– Я всегда заявлял – хорошо к красно-белым отношусь, болел за них в еврокубках, много друзей и товарищей там играло, но работать туда не пойду.

– 50 тысяч евро в месяц заработная плата.

– Нет.

– 60.

– Нет. Даже если сто миллионов дадут – нет. Говорю об этом каждый раз. Есть принципы. Я армеец по духу.

А если не воспитанник идет играть – не вижу проблемы. Пусть идет, приносит пользу.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Орещук Роман
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Комментарии (6)
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Интерес
1750851367
Легко клясться,зная,что тебя не пригласят.И вопрос задан неправильно,надо его спросить,будет ли он сотрудничать со "Спартаком",если один из его клиентов будет там желанен и необходим?Когда на одном его трансфере заработаешь миллион евро... А то "пойду,не пойду"...В качестве кого?
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Прокс
1750851681
В Недоклуб никто не пойдёт!!!
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Странник 09
1750852006
Да брось бравировать, за деньгами побежишь галопом и весь ЦСКА туда подтянешь, только вопрос в том что позовут ли и кто ты такой что бы тебя приглашать???
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Марк Аврелий!
1750853038
Тем лучше!
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Cleaner
1750853293
Орещук, кончай БУХАТЬ! Тебя ДАЖЕ из Динамо выгнали, какой тебе Спартак???!!!)))
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Мордаванин
1750853532
лихой армеец просто рубака шесть матчей.) ещё ссотню вдругих семнадцати клубах хитрый изворотливый подонок.
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