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  • Орещук встал на защиту новичка «Спартака»: «Обоcрать мы можем любого»

Орещук встал на защиту новичка «Спартака»: «Обоcрать мы можем любого»

Сегодня, 21:18
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук призвал не торопиться с выводами насчет нового форварда «Спартака» Ливая Гарсии.

«Видно, что Гарсия – качественный футболист, но непонятно, зачем его взяли сейчас. Есть лучший бомбардир Угальде, который уже встроен в командную игру. Футболист, купленный за такие деньги, не должен сидеть, он должен играть.

Может быть, это было сделано с прицелом на то, что Угальде летом уйдeт. Но за 20 миллионов можно было Гарсию купить и летом. Если только сейчас он уже требования Станковича поймeт. Только этим можно объяснить.

У Гарсии 0+0? А Угальде сколько забил в первые полгода? Мы привыкли сразу вешать ярлыки. Если не забил, то сразу плохой игрок. Сейчас Угальде забил много, то сразу кричим, что это топовый нападающий. Ну, так нельзя.

У меня так в «Динамо» было, когда в первый сезон клеймо повесили на Филиппа, Шиманьски и Ордеца. Обоcрать мы можем любого, но когда что-то меняется в лучшую сторону, то извиниться никто не хочет.

Понимаю, что нужен хайп, но хватит вешать ярлыки. С Гарсией нужно быть спокойным, он пока входит в игру, начинает понимать требования», – заявил Орещук.

  • 27-летний Гарсия перешел в «Спартак» 7 февраля. Москвичи приобрели форварда у АЕКа за 18,7 миллиона евро.
  • Тринидадец провел за красно-белых 9 матчей и не отметился результативными действиями.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Орещук Роман Гарсия Ливай
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Комментарии (1)
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Янвapь 62
1745435302
Тема животрепещущая. Где хряки ? По бачкам поныкались или перебанили всех ?
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