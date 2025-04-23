Орещук встал на защиту новичка «Спартака»: «Обоcрать мы можем любого»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук призвал не торопиться с выводами насчет нового форварда «Спартака» Ливая Гарсии.

«Видно, что Гарсия – качественный футболист, но непонятно, зачем его взяли сейчас. Есть лучший бомбардир Угальде, который уже встроен в командную игру. Футболист, купленный за такие деньги, не должен сидеть, он должен играть.

Может быть, это было сделано с прицелом на то, что Угальде летом уйдeт. Но за 20 миллионов можно было Гарсию купить и летом. Если только сейчас он уже требования Станковича поймeт. Только этим можно объяснить.

У Гарсии 0+0? А Угальде сколько забил в первые полгода? Мы привыкли сразу вешать ярлыки. Если не забил, то сразу плохой игрок. Сейчас Угальде забил много, то сразу кричим, что это топовый нападающий. Ну, так нельзя.

У меня так в «Динамо» было, когда в первый сезон клеймо повесили на Филиппа, Шиманьски и Ордеца. Обоcрать мы можем любого, но когда что-то меняется в лучшую сторону, то извиниться никто не хочет.

Понимаю, что нужен хайп, но хватит вешать ярлыки. С Гарсией нужно быть спокойным, он пока входит в игру, начинает понимать требования», – заявил Орещук.