Орещук встал на защиту новичка «Спартака»: «Обоcрать мы можем любого»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук призвал не торопиться с выводами насчет нового форварда «Спартака» Ливая Гарсии.
«Видно, что Гарсия – качественный футболист, но непонятно, зачем его взяли сейчас. Есть лучший бомбардир Угальде, который уже встроен в командную игру. Футболист, купленный за такие деньги, не должен сидеть, он должен играть.
Может быть, это было сделано с прицелом на то, что Угальде летом уйдeт. Но за 20 миллионов можно было Гарсию купить и летом. Если только сейчас он уже требования Станковича поймeт. Только этим можно объяснить.
У Гарсии 0+0? А Угальде сколько забил в первые полгода? Мы привыкли сразу вешать ярлыки. Если не забил, то сразу плохой игрок. Сейчас Угальде забил много, то сразу кричим, что это топовый нападающий. Ну, так нельзя.
У меня так в «Динамо» было, когда в первый сезон клеймо повесили на Филиппа, Шиманьски и Ордеца. Обоcрать мы можем любого, но когда что-то меняется в лучшую сторону, то извиниться никто не хочет.
Понимаю, что нужен хайп, но хватит вешать ярлыки. С Гарсией нужно быть спокойным, он пока входит в игру, начинает понимать требования», – заявил Орещук.
- 27-летний Гарсия перешел в «Спартак» 7 февраля. Москвичи приобрели форварда у АЕКа за 18,7 миллиона евро.
- Тринидадец провел за красно-белых 9 матчей и не отметился результативными действиями.