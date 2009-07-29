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    Роман Орещук - статистика

    Нападающий
    Имя Роман
    Отчество Геннадьевич
    Фамилия Орещук
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 сентября 1975 (47 лет)
    Рост 195
    Вес 92
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 27 4 0 6 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.10.2009 1' -90' Салют (Белгород) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    60'
    22.10.2009 1' -90' Металлург Л (Липецк) 1:2 Черноморец (Новороссийск)
    23'
    14.10.2009 1' -89' Черноморец (Новороссийск) 4:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    62'
    11.10.2009 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:1 Луч (Владивосток)
    03.10.2009 1' -90' Урал (Екатеринбург) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    30.09.2009 72' -90' Сибирь (Новосибирск) 4:0 Черноморец (Новороссийск)
    22.09.2009 64' -90' Черноморец (Новороссийск) 3:0 Чита (Чита)
    79'
    11.09.2009 60' -90' Волга (Нижний Новгород) 4:0 Черноморец (Новороссийск)
    06.08.2009 59' -60' Витязь (Подольск) 4:1 Черноморец (Новороссийск)
    60'
    29.07.2009 69' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Шинник (Ярославль)
    26.07.2009 83' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:3 Балтика (Калининград)
    27.06.2009 78' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Салют (Белгород)
    24.06.2009 1' -60' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Металлург Л (Липецк)
    16.06.2009 18' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    13.06.2009 46' -90' Луч (Владивосток) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    05.06.2009 59' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Урал (Екатеринбург)
    25.05.2009 1' -90' Чита (Чита) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    89'
    22.05.2009 54' -90' 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    03.05.2009 80' -90' Анжи (Махачкала) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    88'
    30.04.2009 56' -90' Волгарь-Газпром-2 (Астрахань) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    22.04.2009 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:2 Краснодар (Краснодар)
    49'
    11.04.2009 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:2 Носта (Новотроицк)
    08.04.2009 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Витязь (Подольск)
    25'
    31.03.2009 1' -83' Шинник (Ярославль) 0:1 Черноморец (Новороссийск)
    47'
    28.03.2009 1' -90' Балтика (Калининград) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
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