|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|27
|4
|0
|6
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.2009
|1' -90'
|Салют (Белгород)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|60'
|22.10.2009
|1' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|1:2
|Черноморец (Новороссийск)
|23'
|14.10.2009
|1' -89'
|Черноморец (Новороссийск)
|4:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|62'
|11.10.2009
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:1
|Луч (Владивосток)
|03.10.2009
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|30.09.2009
|72' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|4:0
|Черноморец (Новороссийск)
|22.09.2009
|64' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|3:0
|Чита (Чита)
|79'
|11.09.2009
|60' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|4:0
|Черноморец (Новороссийск)
|06.08.2009
|59' -60'
|Витязь (Подольск)
|4:1
|Черноморец (Новороссийск)
|60'
|29.07.2009
|69' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|26.07.2009
|83' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:3
|Балтика (Калининград)
|27.06.2009
|78' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Салют (Белгород)
|24.06.2009
|1' -60'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Металлург Л (Липецк)
|16.06.2009
|18' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|13.06.2009
|46' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|05.06.2009
|59' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Урал (Екатеринбург)
|25.05.2009
|1' -90'
|Чита (Чита)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|89'
|22.05.2009
|54' -90'
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|03.05.2009
|80' -90'
|Анжи (Махачкала)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|88'
|30.04.2009
|56' -90'
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|22.04.2009
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:2
|Краснодар (Краснодар)
|49'
|11.04.2009
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:2
|Носта (Новотроицк)
|08.04.2009
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Витязь (Подольск)
|25'
|31.03.2009
|1' -83'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|47'
|28.03.2009
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)