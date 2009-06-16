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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Черноморец
СКА-Хабаровск - Черноморец: обзор матча 16 июня 2009
СКА-Хабаровск
16.06.2009, вторник, 12:00
Россия. Первый дивизион, 16 тур
2 : 0
Завершен
Черноморец
18'
Е. Алхимов
40'
В. Кармазиненко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Черноморец
Замена
К. Гарбуз
️️️️
Е. Алхимов
Замена
️️️️
М. Емкужев
Замена
К. Саргсян
️️️️
М. Лунин
Замена
К. Суховерхов
️️️️
В. Запояска
Замена
А. Коваленко
️️️️
Ш. Бурзиев
Желтая карточка
В. Запояска
Желтая карточка
А. Коновалов
Замена
А. Нечаев
️️️️
Н. Сафрониди
ГОЛ! 2:0!
В. Кармазиненко
Желтая карточка
В. Кармазиненко
Желтая карточка
М. Лунин
18'
Замена
Р. Орещук
️️️️
А. Каркаев
ГОЛ! 1:0!
Е. Алхимов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
6
Дадаш Казиханов
ЦЗ
15
Андрей-Лорел Серан
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
15
Андрей Коновалов
ПЗ
80
Вячеслав Запояска
ЦП
11
Евгений Алхимов
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Файзулин
Черноморец
22
Игорь Кот
ВР
30
Алексей Пучков
ЦЗ
4
Михаил Лунин
ЦЗ
3
Мурат Емкужев
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
14
Антон Сахаров
ЦП
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
Главный тренер
Николай Южанин
СКА-Хабаровск
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
20
Константин Суховерхов
ЦФ
Черноморец
19
Александр Коваленко
ЦЗ
9
Роман Орещук
ЦФ
11
Карен Саргсян
ЦФ
3-2-1-2
1
Кабанов
14
Епифанов
6
Казиханов
15
Серан
71
Багаев
15
Коновалов
80
Запояска
8
Кармазиненко
11
Алхимов
3-2-4-1
22
Кот
3
Емкужев
3
Удалый
23
Калешин
30
Пучков
4
Лунин
8
Кочубей
0
Бурзиев
14
Сахаров
14
Каркаев
10
Каратляшев
80
Запояска
20
Суховерхов
20
Суховерхов
80
Запояска
70
Сафрониди
18
Нечаев
18
Нечаев
70
Сафрониди
11
Алхимов
19
Гарбуз
19
Гарбуз
11
Алхимов
14
Каркаев
9
Орещук
9
Орещук
14
Каркаев
0
Бурзиев
19
Коваленко
19
Коваленко
0
Бурзиев
4
Лунин
11
Саргсян
11
Саргсян
4
Лунин
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Черноморец
Главный тренер
Владимир Файзулин
Главный тренер
Николай Южанин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Владимир Файзулин
Главный тренер
Николай Южанин
Статистика матча СКА-Хабаровск - Черноморец
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
им. В.И. Ленина
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