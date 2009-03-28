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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Черноморец
Балтика - Черноморец: обзор матча 28 марта 2009
Балтика
28.03.2009, суббота, 19:30
Россия. Первый дивизион, 1 тур
1 : 0
Завершен
Черноморец
35'
С. Коровушкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Черноморец
Замена
А. Саная
️️️️
С. Коровушкин
Замена
В. Чадов
️️️️
А. Коваленко
Замена
А. Шляпкин
️️️️
В. Окорочков
Вторая желтая
Ш. Бурзиев
Желтая карточка
М. Трусевич
Замена
К. Бельков
️️️️
А. Каркаев
Замена
Д. Голубов
️️️️
И. Завалий
Желтая карточка
Ш. Бурзиев
Замена
Ж. Каратляшев
️️️️
И. Бырлов
Желтая карточка
К. Кочубей
ГОЛ! 1:0!
С. Коровушкин
Желтая карточка
И. Бырлов
Желтая карточка
А. Джидич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
8
Григорий Кенкишвили
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
18
Сергей Коровушкин
ЦП
0
Алдин Джидич
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
17
Иван Завалий
ЦФ
Главный тренер
Зураб Саная
Черноморец
16
Александр Агапов
ВР
30
Алексей Пучков
ЦЗ
19
Александр Коваленко
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
7
Игорь Бырлов
ЦП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
11
Алексей Едунов
ЦП
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
9
Роман Орещук
ЦФ
Главный тренер
Николай Южанин
Балтика
0
Степан Бабич
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Черноморец
8
Константин Бельков
ЦЗ
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
3-5-1
1
Рогачев
85
Попов
8
Кенкишвили
13
Тимофеев
15
Коломийченко
18
Коровушкин
0
Джидич
30
Трусевич
15
Окорочков
17
Завалий
4-5-1
16
Агапов
19
Коваленко
23
Калешин
3
Удалый
30
Пучков
7
Бырлов
8
Кочубей
11
Едунов
0
Бурзиев
14
Каркаев
9
Орещук
0
Бабич
0
Бабич
15
Окорочков
13
Шляпкин
13
Шляпкин
15
Окорочков
18
Коровушкин
32
Саная
32
Саная
18
Коровушкин
17
Завалий
85
Голубов
85
Голубов
17
Завалий
7
Бырлов
10
Каратляшев
10
Каратляшев
7
Бырлов
14
Каркаев
8
Бельков
8
Бельков
14
Каркаев
19
Коваленко
15
Чадов
15
Чадов
19
Коваленко
Остались в запасе
Балтика
Черноморец
Главный тренер
Зураб Саная
Главный тренер
Николай Южанин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Зураб Саная
Главный тренер
Николай Южанин
Статистика матча Балтика - Черноморец
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
Балтика
Посещаемость:
10300 из 14660 зрителей (70%)
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