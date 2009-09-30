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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Черноморец
Cибирь - Черноморец: обзор матча 30 сентября 2009
Cибирь
30.09.2009, среда, 16:00
Россия. Первый дивизион, 33 тур
4 : 0
Завершен
Черноморец
34'
А. Васильев
40'
А. Медведев (П)
72'
А. Дегтярев
77'
А. Васильев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Черноморец
+1
Желтая карточка
М. Ксанаев
Замена
️️️️
Г. Близнюк
Замена
Ш. Бурзиев
️️️️
В. Ланько
ГОЛ! 4:0!
А. Васильев
Замена
С. Шумилин
️️️️
А. Медведев
Замена
Р. Орещук
️️️️
Д. Горбушин
ГОЛ! 3:0!
А. Дегтярев
Желтая карточка
Д. Бухряков
Замена
Г. Станковски
️️️️
М. Савенас
Замена
А. Уваров
️️️️
В. Чадов
Замена
А. Дегтярев
️️️️
Н. Липаткин
Замена
Ж. Каратляшев
️️️️
М. Емкужев
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Медведев
Желтая карточка
А. Агапов
ГОЛ! 1:0!
А. Васильев
Желтая карточка
С. Голяткин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
1
Сергей Чепчугов
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
2
Николай Самойлов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
77
Мантас Савенас
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
21
Николай Липаткин
ПП
13
Алексей Медведев
ЦФ
10
Геннадий Близнюк
ЦФ
Черноморец
16
Александр Агапов
ВР
3
Мурат Емкужев
ЦЗ
30
Алексей Пучков
ЦЗ
3
Евгений Корнилов
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
88
Марат Ксанаев
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
0
Виталий Ланько
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Cибирь
56
Александр Довбня
ВР
18
Кирилл Орлов
ЦЗ
13
Александр Минеев
ЦП
10
Горан Станковски
ЦФ
99
Сергей Шумилин
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Черноморец
20
Артем Маргарян
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
0
Алексей Уваров
ЦП
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
9
Роман Орещук
ЦФ
4-4-2
1
Чепчугов
2
Самойлов
4
Выходил
17
Бухряков
2
Аравин
8
Васильев
77
Савенас
8
Макаренко
21
Липаткин
10
Близнюк
13
Медведев
4-2-1-3
16
Агапов
30
Пучков
3
Корнилов
3
Удалый
3
Емкужев
9
Горбушин
88
Ксанаев
3
Голяткин
26
Архипов
15
Чадов
0
Ланько
77
Савенас
10
Станковски
10
Станковски
77
Савенас
13
Медведев
99
Шумилин
99
Шумилин
13
Медведев
21
Липаткин
11
Дегтярев
11
Дегтярев
21
Липаткин
15
Чадов
0
Уваров
0
Уваров
15
Чадов
0
Ланько
0
Бурзиев
0
Бурзиев
0
Ланько
3
Емкужев
10
Каратляшев
10
Каратляшев
3
Емкужев
9
Горбушин
9
Орещук
9
Орещук
9
Горбушин
Остались в запасе
Cибирь
Черноморец
13
Александр Минеев
ЦП
18
Кирилл Орлов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ВР
20
Артем Маргарян
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
22
Игорь Шестаков
АП
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Остались в запасе
13
Александр Минеев
ЦП
18
Кирилл Орлов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ВР
Остались в запасе
20
Артем Маргарян
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
22
Игорь Шестаков
АП
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Статистика матча Cибирь - Черноморец
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Спартак
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