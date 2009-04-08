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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Витязь
Черноморец - Витязь: обзор матча 08 апреля 2009
Черноморец
08.04.2009, среда, 19:00
Россия. Первый дивизион, 3 тур
1 : 1
Завершен
Витязь
80'
Н. Денисов (АГ)
8'
Ю. Першин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Витязь
Желтая карточка
А. Архипов
Замена
К. Бельков
️️️️
Ж. Каратляшев
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Н. Денисов
Желтая карточка
В. Полевиков
Желтая карточка
К. Кочубей
Замена
К. Лобов
️️️️
А. Смирнов
Замена
А. Дугбей
️️️️
А. Едунов
Желтая карточка
А. Смирнов
Замена
И. Маркелов
️️️️
Р. Григорян
Желтая карточка
Н. Денисов
Желтая карточка
А. Коваленко
Замена
В. Полевиков
️️️️
М. Козлов
Желтая карточка
М. Лунин
Желтая карточка
М. Козлов
Желтая карточка
И. Калешин
Замена
А. Архипов
️️️️
А. Киреев
Желтая карточка
Ж. Каратляшев
Замена
К. Саргсян
️️️️
Ш. Бурзиев
Желтая карточка
Р. Орещук
ГОЛ! 0:1!
Ю. Першин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
16
Александр Агапов
ВР
30
Алексей Пучков
ЦЗ
4
Михаил Лунин
ЦЗ
19
Александр Коваленко
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
8
Кирилл Кочубей
ЦП
11
Алексей Едунов
ЦП
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
9
Роман Орещук
ЦФ
Главный тренер
Николай Южанин
Витязь
1
Ренат Соколов
ВР
50
Никита Денисов
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
10
Михаил Козлов
ОП
4
Илья Калашников
ЦП
9
Владимир Авсюк
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
13
Юрий Першин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Черноморец
8
Константин Бельков
ЦЗ
0
Алан Дугбей
ЦП
11
Карен Саргсян
ЦФ
Витязь
55
Константин Лобов
ЛЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
18
Алексей Архипов
ЦП
23
Виталий Полевиков
ЦФ
3-2-3-2
16
Агапов
19
Коваленко
23
Калешин
3
Удалый
4
Лунин
30
Пучков
8
Кочубей
11
Едунов
0
Бурзиев
9
Орещук
10
Каратляшев
3-3-3-1
1
Соколов
88
Киреев
14
Рогочий
3
Смирнов
22
Шабаев
10
Козлов
50
Денисов
4
Калашников
9
Авсюк
28
Григорян
13
Першин
0
Бурзиев
11
Саргсян
11
Саргсян
0
Бурзиев
11
Едунов
0
Дугбей
0
Дугбей
11
Едунов
10
Каратляшев
8
Бельков
8
Бельков
10
Каратляшев
10
Козлов
23
Полевиков
23
Полевиков
10
Козлов
88
Киреев
18
Архипов
18
Архипов
88
Киреев
3
Смирнов
55
Лобов
55
Лобов
3
Смирнов
28
Григорян
88
Маркелов
88
Маркелов
28
Григорян
Остались в запасе
Черноморец
Витязь
Главный тренер
Николай Южанин
Главный тренер
Сергей Балахнин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Николай Южанин
Главный тренер
Сергей Балахнин
Статистика матча Черноморец - Витязь
6
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Посещаемость:
7500 из 12910 зрителей (58%)
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