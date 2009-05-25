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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чита - Черноморец
Чита - Черноморец: обзор матча 25 мая 2009
Чита
25.05.2009, понедельник, 12:00
Россия. Первый дивизион, 12 тур
2 : 0
Завершен
Черноморец
11'
Г. Богю
20'
И. Нагибин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чита - Черноморец
Желтая карточка
Р. Орещук
Замена
С. Щеглов
️️️️
И. Нагибин
Замена
С. Хабаров
️️️️
Г. Богю
Замена
Ш. Бурзиев
️️️️
К. Саргсян
Замена
Г. Гармашов
️️️️
М. Крейсман
Замена
А. Каркаев
️️️️
И. Бырлов
Замена
В. Селецкий
️️️️
Р. Гаврюш
Желтая карточка
А. Сторожук
Замена
И. Бырлов
️️️️
Ж. Каратляшев
Замена
А. Едунов
️️️️
А. Селин
Желтая карточка
А. Сахаров
Желтая карточка
В. Булатенко
ГОЛ! 2:0!
И. Нагибин
20'
ГОЛ! 1:0!
Г. Богю
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чита
1
Евгений Городов
ВР
32
Александр Бодялов
ВР
2
Иван Лесков
ЦЗ
7
Михаил Ванев
ЦЗ
13
Алексей Подпругин
ЦЗ
30
Анатолий Агрофенин
ЦЗ
0
Максим Крейсман
ЦП
9
Роман Гаврюш
ЦП
10
Владимир Булатенко
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
0
Георге Богю
ЦФ
Черноморец
22
Игорь Кот
ВР
30
Алексей Пучков
ЦЗ
3
Мурат Емкужев
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
14
Антон Сахаров
ЦП
2
Александр Сторожук
ЦП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
0
Алексей Селин
ЦП
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
9
Роман Орещук
ЦФ
11
Карен Саргсян
ЦФ
Главный тренер
Николай Южанин
Чита
8
Сергей Щеглов
ЦП
14
Виталий Селецкий
ЦП
91
Георгий Гармашов
ЦП
20
Сергей Хабаров
ПП
Черноморец
14
Алим Каркаев
ЛП
7
Игорь Бырлов
ЦП
11
Алексей Едунов
ЦП
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
4-4-1
1
Городов
2
Лесков
13
Подпругин
30
Агрофенин
7
Ванев
0
Крейсман
10
Булатенко
9
Нагибин
9
Гаврюш
0
Богю
3-4-3
22
Кот
30
Пучков
3
Емкужев
23
Калешин
2
Сторожук
8
Кочубей
0
Селин
14
Сахаров
11
Саргсян
9
Орещук
10
Каратляшев
9
Нагибин
8
Щеглов
8
Щеглов
9
Нагибин
9
Гаврюш
14
Селецкий
14
Селецкий
9
Гаврюш
0
Крейсман
91
Гармашов
91
Гармашов
0
Крейсман
0
Богю
20
Хабаров
20
Хабаров
0
Богю
10
Каратляшев
7
Бырлов
7
Бырлов
10
Каратляшев
0
Селин
11
Едунов
11
Едунов
0
Селин
11
Саргсян
0
Бурзиев
0
Бурзиев
11
Саргсян
Бырлов
14
Каркаев
14
Каркаев
Бырлов
Остались в запасе
Чита
Черноморец
Главный тренер
Николай Южанин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Николай Южанин
Статистика матча Чита - Черноморец
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
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